中國民企黨員大老闆受召集研討不忘初心

中共加強監管掌控民企之際，30餘名擁有中共黨員身分的大型民企老闆，日前一同參加“不忘初心、牢記使命”專題研討班，還特地選在中共成立的浙江嘉興結業，引起外界側目。

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據中央社今天報道稱，加強監管下中共召集黨員民企老闆研討不忘初心。根據中國官方媒體消息說，參加這一研討班的民企負責人，包括萬通集團董事長馮侖、娃哈哈集團董事長宗慶後、萬順機電集團董事長周善紅、永剛集團董事局主席吳耀芳、中企萬盟董事長田源、泰康保險董事長陳東升等人。

陸媒“中華工商時報”日前指，由中共中央統戰部、全國工商聯主辦的中共黨員民營企業家“不忘初心、牢記使命專題研討班”，8日在上海中共一大紀念館舉行開班式，中共中央統戰部副部長徐樂江並發表講話。消息說，徐樂江當時要求參加研討班的企業家們，要從中共百年黨史中“汲取強大精神力量”，深刻理解“中國共產黨為什麼能，馬克思主義為什麼行，中國特色社會主義為什麼好”。

該報指出，這些具黨員身分的民企負責人，以學員身分參觀了中共一大會址紀念館“重溫入黨誓詞，接受理想信念教育”。學員們還前往中共宣布成立的嘉興，接受“不忘初心重走一大路”的現場體驗式教學。

據該報道，而中共官媒新華社旗下的“新華財經”14日透過推特稱，中共黨員民營企業家“不忘初心、牢記使命專題研討班”14日在嘉興的紅船幹部學院舉行結業式，由中國全國工商聯副主席李兆前出席並發表講話。“新華財經”還附上一張這些學員的合影。

事實上，類似的黨員及非黨員民企主管黨史研討班，以往也曾由中共相關黨組織、全國及各地工商聯舉辦。也有些中小型民企也自行組織研討班，還特地前往一些具象徵意義的“紅色景區”舉行。其中，中共總書記習近平文革期間下放的延安梁家河村，就是民企主管們熱門的參觀研討景點。但因中國官方今年以來啟動的多項監管措施，都鎖定了大型民企及相關產業，使這一研討班特別受到矚目。新華財經的推文下方就有網友表示，“企業做小了是個人的，做大了就是國家的。是時候表忠心了”，諷刺意味十足。