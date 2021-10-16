中國神舟十三號太空船今升空按計畫對接 3太空人已進駐天和

中國神舟十三號太空船今天升空，並與天宮太空站天和核心艙和天舟二號、天舟三號組合體對接。3名太空人今天上午已進駐天和核心艙，將展開為期6個月的在軌駐留。

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據中央社今天引述中國官方新華社消息，中國今天發射載有3名太空人的火箭至新太空站，成為北京朝太空強權邁進的最新行動。載有3名太空人的“長征二Ｆ”火箭於今天凌晨零時20分，自中國西北部戈壁沙漠的酒泉衛星發射中心升空，這3名太空人預期將駐留“天宮”太空站6個月。

法新社消息說，這次太空任務的時間為前次任務90天的2倍之多，將為“天宮”太空站的未來建造裝置設備和測試技術。

中央社綜合新華社、央視新聞app（應用程式）等官媒消息說，搭載神舟十三號載人太空船的長征二號F遙十三運載火箭於北京時間16日凌晨0時23分在內蒙古“酒泉衛星發射中心”發射升空。隨後太空船與火箭成功分離，進入預定軌道，順利將翟志剛、王亞平、葉光富等3名太空人送入太空。

神舟十三號之後也與天和核心艙完成全自主徑向交會對接，3名太空人於上午10時許進入天和核心艙，預計將駐留180天。

神舟十三號載人飛行任務是中國太空站關鍵技術驗證階段第6次飛行任務，也是這階段最後一次飛行任務，主要目的是進行2至3次出艙活動，安裝大小機械臂雙臂組合轉接件及懸掛裝置，為後續太空站建造任務作準備。

此外，中國將進一步驗證太空人在軌駐留6個月的健康、生活和工作保障技術；全面考核工程各系統執行太空站任務的功能性能等。

消息稱，神舟十三號飛行任務之後，標誌着太空站工程由關鍵技術驗證階段正式轉入在軌建造階段，具有重要意義。