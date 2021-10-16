中國約半90後為開名車住豪宅負債

“魷魚遊戲”講述一群飽嘗負債之苦的年輕人的故事，也反映出中國超過一半的90後有實質性負債的現實生活影子

456個負債纍纍的人為贏取獎金，賭命玩六場遊戲，南韓原創劇集“魷魚遊戲”火遍全球，也獲中國網友追捧。統計顯示，中國約一半兒90後有實質性負債。這些年輕人為追求高質量生活，購買奢侈品包包、網紅餐飲美食、最潮流的汽車甚至是豪華住宅，不斷負債中為自己設下現實版“魷魚遊戲”的陷阱。

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香港《文匯報》報導，白領陳小姐最近剛租了一套價值千萬元（人民幣，下同，約155萬美元）的大平層住宅，緊接着又買了一輛豪華汽車。房、車加持後，吃穿過度豪華更是追求輕奢高檔，外人羨慕的眼光中，背後的辛苦只有陳小姐自己知道。

她說，“每月房租2萬元，汽車一年消耗至少3萬至5萬元，加上其他生活用品，我工資全花進去還不夠，只能透支信用卡，每個月窮到只能還信用卡最低還款額度，眼看欠債利息漸長，但已經深陷其中無能為力。”

陳小姐是一家知名PR公司的高級項目經理，薪資收入不菲，但消費更高。尤其在貸款消費信手拈來的時代，讓她在超前消費的路上如脫韁野馬般難以回頭。

陳小姐的窘境並非個例，根據尼爾森的“2019中國消費年輕人負債狀況調查報告”，扣除因使用“支付工具”（指信用卡、花唄、白條等）造成的負債後，90後有實質負債的比率為57%，將近六成。

另據微博上認證財經博主“央證公開課”消息稱，90後人均負債12.79萬元，負債率高達18.5倍。

已經工作的90後尚在工資支撐下負債纍纍，這股“借明天的錢，用於今天的消費”的理念還在不斷地向更年輕的學生一族滲透。

“2021年中國大學生消費行為調研分析報告”顯示，有54.9%的大學生贊成超前消費。而在有超前消費行為的大學生中，近四成超前消費金額在500至1000元。

今年大一的馬同學說，很多網路信貸工具，只要年滿18周歲就可以申請，這就導致很多學生也開始大膽地超前消費，近萬元的新款iPhone手機、最高配置的筆記本電腦，只要能夠貸款買到的，學生們就絕不手軟。

“有時看到社交網站上網紅們推薦的化妝品，買一套都要好幾千，我和室友們都在網貸平台上借錢買過。沒辦法，剋制不住的想消費。”馬同學表示，身邊同齡人小到日常餐飲、大到數碼產品，基本上都會貸款消費，有時超出還款能力只能向父母求助。

不少深陷負債之苦的年輕人在看過“魷魚遊戲”一劇表示，“我的負債率可以說是分分鐘被抓去玩魷魚遊戲的程度了”，“魷魚遊戲告訴我們不要高額負債，否則就要會人性泯滅。”