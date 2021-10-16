2021年的中國區縣人民代表大會換屆選舉在即，包括李文足、王峭嶺等“709案”律師家屬以及維權人士野靖環等14人日前聯署發表宣言，宣布參選北京市區級人大代表。中央社說，對於上述人士宣布參選，有網友為他們打氣，但也有人憂心“馬上罪名就來了”；而曾經連續兩屆參選人大代表未果的野靖環告訴海外華文媒體，她前兩次參選均遭到鎮壓。

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據中央社今天引述消息報道說，北京區級人大將換屆，709案家屬宣布參選。709案指2015年7月9日前後，中國警方在20多個省市抓捕了逾百名律師、法律助理等相關人士，外界稱為“709案”。許多709案律師被判刑、吊銷執照，家人也持續反映遭到騷擾或逼迫搬遷。李文足和王峭嶺分別是人權律師王全璋、李和平的妻子。

中央社綜合海外華文媒體、香港明報今天消息，李文足、王峭嶺、野靖環以及其他共14人昨天聯署發表“北京14名獨立候選人聯合宣言”表示，要“做一個讓別人找得到的人大代表”。

報道引據香港明報消息說，宣言發出後，李文足等人的電話疑似被屏蔽，明報記者多次嘗試撥打均無法正常應答。

王峭嶺昨天在推特（Twitter）發文表示，在為709維權的6年中，深感與公檢法司溝通的困難，想要找人大代表代向有關部門反映情況，但根本找不到。她說，“2021年秋天，五年一次的區縣人大代表換屆選舉開始了。我有個強烈願望，想做一個讓別人找得到的人大代表”。

李文足也提及，她的孩子6年中被學校趕出來4次、3次辦護照被拒、租屋被逼遷，但“現實中根本找不到人大代表”。

王峭嶺貼出14名獨立候選人的相片及“聯合宣言”，提到14人都是長期生活在最基層的中國公民，深感普通百姓與政府、人大、法院、檢察院等部門溝通的困難。

宣言強調，若是當選，要讓所有選民隨時都能找得到他們的人，並承諾替民眾說話、辦事。

中央社說，對於上述人士宣布參選，有網友為他們打氣，但也有人憂心“馬上罪名就來了”；而曾經連續兩屆參選人大代表未果的野靖環告訴海外華文媒體，她前兩次參選均遭到鎮壓。