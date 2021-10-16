港媒：指《長津湖》威脅世界 抖音影評人被封號

繼中國媒體人羅昌平嘲諷愛國電影《長津湖》被刑事拘留後，有內地抖音影評人近日亦因為發表“《長津湖》一類電影是在威脅世界”等相關言論，被抖音平台封禁，相關視頻也無法查看。

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據星島日報今天報道，因指《長津湖》威脅世界，抖音影評人被封號。抖音暱稱為“米路哲光影業”的用戶，以“狂歡的背後，不可忽視的危機感”為名發表關於《長津湖》的“反思”視頻。她說，自己突然間想到一個問題：在當下的世界環境中，大規模的戰爭可能不會再出現，但小規模的摩擦可能難以避免。“在這種情況下，我們的電影《長津湖》的出現，頻繁的抗戰影片的出現，是否是在向世界傳達着一種不夠友好、不夠維穩的這樣的一種意識形態？它裡面是不是包含有威脅的意味呢……”

據該報道，此番言論引發一些網民的批評。有網民質問：“拍中國軍人保家衞國的電影怎麼就需要反思了？”還有網民拿美國舉例，反問“美國拍那麼多戰爭片是在威脅全世界嗎？”。

不過疑似涉事影評人事後解釋，自己在製作視頻時“沒有完全想好措辭”，而且不足一分鐘的視頻也無法代表個人立場。她還稱，自己在觀看《長津湖》時曾感動流淚。

該報報道說，截至到昨日下午，公映十六天的抗美援朝戰爭電影《長津湖》，票房突破四十五億元人民幣，在內地電影票房史上排名第六。