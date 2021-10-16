習近平推共同富裕 分析指中國房地產稅呼之欲出

中共黨刊昨天刊登中共總書記習近平關於推動“共同富裕”的談話稿，提及“積極穩妥推進房地產稅立法和改革”。習近平8月17日在中央財經委員會第十次會議上提出促進“共同富裕”，做法上則提到“三次分配”的制度安排。分析認為，當局短期內將修訂“房產稅暫行條例”，擴大徵收範圍。

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據中央社今天報道稱，由中共中央委員會主辦的“求是”雜誌昨天在官網刊登習近平當時的談話稿，強調構建初次分配、再分配、三次分配的主張，認為基礎性制度安排十分重要，應該加大稅收、社保、轉移支付等調節力度，最終社會人群中形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構。

習近平並提到，“要積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作”；而針對中國沒有明確的財產稅和遺產稅制度，他也明確要求，“要合理調節過高收入，完善個人所得稅制度，規範資本性所得管理”。

該報道稱，這段論述引發外媒關注。路透社（Reuters）說，10多年來，中國一直想推進實施房地產稅，但遭遇到包括地方政府在內的反抗，人們擔心房產稅導致房產價格下滑，或在市場出現恐慌性急售。在是否推出房地產稅的討論中，市場一直有房產稅會影響經濟成長的擔憂。

據陸媒“財新網”則稱，中國早在1986年就頒布“房產稅暫行條例”，向房產所有人納稅，但個人所有、非營業房產不需要交房產稅。2011年，作為改革試點，上海、重慶兩地宣布對居民自住房屋徵收房產稅。但這裡只牽涉到房產，而不含地產。

報道指有分析認為，中國國內疫情控制較好、經濟持續復蘇，實現當年預期目標壓力不大，這為房地產稅改革提供了較好的經濟社會環境。當局也可能想利用經濟成長壓力較小的窗口期，解決中長期結構性問題。