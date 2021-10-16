迫於政治壓力 香港清明堂書店結業

2021年10月15日，香港，獨立英文書店“清明堂”（Bleak House Books）受到政治壓力後於今日結束營業，民眾把握最後一天的時間到店內瀏覽書籍

香港新蒲崗的獨立英文書店“清明堂”（Bleak House Books）先前經常舉辦活動，其中涉及社會及政治議題，《香港國安法》實施後，書店受到政治壓力，店主溫敬豪（Albert Wan）宣布於10月15日結束營業。

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清明堂先前為香港僅存少數較具規模的獨立英文書店，店內書籍以英文舊書、舊漫畫為主，亦包含一些社會議題的英文新書及藝術創作。書店經常舉行座談會，促進讀者之間的意見交流，曾討論的主題包含“反送中”、“六四”等。

溫敬豪的雙親皆為香港人，雙親在20世紀70年代中移民美國，溫敬豪於1979年誕生於美國。溫敬豪早年求學、工作、結婚等大部分時間都在美國，內心對香港有些憧憬，於是在2016年末與妻兒舉家搬到香港定居，清明堂書店則於2017年2月開設。

溫敬豪曾於美國擔任人權律師，長期關注社會議題，定居香港後開設清明堂書店，一開始仍不改其勇於發聲的個性，除了清明堂經常舉行的座談會外，他也常於社交媒體上發表自己對時事的看法。但《香港國安法》實施之後，言論自由日益緊縮，迫於政治壓力之下，他無奈做出關閉書店的決定，並計畫之後與妻兒移民回美國。

15日，清明堂營業的最後一天，這天仍有不少讀者上門光顧，有些民眾對書店結業一事表達不舍。

溫敬豪表示，想關閉書店並離開香港這個想法是一個漸進的過程，這是過去幾年所有事件的積累所導致。