中國對台威脅：德國自民黨批評中國使用納粹語言

德國正努力阻止中國對台灣發動侵略戰爭。但對台灣的威脅仍在繼續。中國官媒已在使用“最終解決方案”的說法。

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據德國《世界報》報道，德國自民黨批評，北京對台灣的持續威脅在涉及到納粹語言時，達到了“新水平”。中國官媒《環球時報》在推特上發表了“最終解決台灣問題”的言論，並再次暗示入侵。

自民黨外交政策專家穆勒-羅森特里特（Frank Müller-Rosentritt） 向《周日版世界報》表示：“如果中國的一個宣傳媒體用帶有歷史負擔的術語來運作，那麼在我們的歷史背景下，我們這裡所有的警鐘都應該敲響。” 納粹德國1941年開始使用“猶太人問題最終解決方案”，大批屠殺猶太人，使“最終解決方案”一詞臭名昭著。

數周來，北京一直在侵犯台灣的領空。中國國家主席習近平主席現在公開呼籲“統一”台灣，中國聲稱台灣是其領土。到目前為止，美國正在考慮對中國的擴張主張做出軍事回應，並正在幫助台灣訓練士兵。 穆勒-羅森特里特繼續說：“目前尚不清楚中華人民共和國是否會在某個時候以軍事方式實施其威脅，但很明顯，共產黨想要全力統治台灣。”聯邦政府應該為民主小島撐腰。 “對德國和歐盟始終適用的信條是：如有疑問，則為自由。”

迄今為止，柏林只和台灣建立了非正式關係，以免激怒中國。 據外交部稱，德國政府正關切注視着海峽的緊張局勢。歐盟 9 月發布的印太合作戰略注重的是“基於規則的處理”。這一外交語言的內涵是：德國試圖通過協商與合作來防止中國發動侵略戰爭，但不會使用軍事手段。

歐洲綠黨議員萊因哈德比蒂科夫（Reinhard Bütikofer） 呼籲歐盟使用經濟手段阻止中國。 他說：“歐盟需要與台灣達成雙邊投資協議。”中華人民共和國佔領台灣將產生嚴重的“經濟和地緣政治”後果。 “但在經濟政策方面，我們有能力向北京明確表明，這種侵略的代價會很高。”