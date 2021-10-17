北京在希臘接收奧運火種綵排日 雅典爆發抗議

北京“冬奧會”的火種點燃儀式將於10月18日在希臘的古奧林匹亞遺址舉行。10月17日進行綵排的當天，雅典爆發抗議活動，兩名人權活動人士在衛城打着抵制北京2022年冬奧會的橫幅，隨後遭警察逮捕。

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活動人士17日一大早在希臘首都雅典衛城舉行了抗議活動，他們拉起了雪山獅子旗和寫有“光復香港，時代革命”的橫幅。

兩名維權人士隨後遭警方拘捕。他們分別是18歲藏族學生Tsela Zoksang和22歲的香港流亡人士Joey Siu。後者已經成為美國公民。

抗議時間正值北京冬奧會火種點燃儀式的綵排日。10月18日將舉行正式火種點燃儀式。10月19日在希臘帕那辛納克體育場（Panathenaic Stadium，又譯泛雅典體育場）的一個儀式上，聖火將被移交給北京冬奧組委會。

周日，在古老的奧林匹亞體育場進行的綵排活動因降雨和厚重的雲層而受阻，奧運火炬因此沒能按照古法，即利用拋物面鏡藉著太陽光線將火炬點亮。取而代之的是，一位扮演女祭司的人使用了之前排練的備用火焰。

人權活動人士表示：北京“冬奧會”的火種點燃儀式當天會將舉行更多抗議行動。

在2008年北京夏季奧運會的聖火儀式時，也有人權活動人士舉行了一連串的抗議活動。這只是奧運會前國際社會抗議中國人權紀錄的開始。

北京將在2022年2月4日至20日舉辦冬奧會，但遭到了國際人權組織和多國議員的抵制。他們譴責惡劣的人權紀錄，並敦促國際奧委會推遲奧運會。

中國則對所有的人權指控予以否認。

美國國會參議員里克‧斯科特（Rick Scott）和其他6名共和黨參議員2月初提出一項決議，敦促國際奧委會（IOC）將2022年冬奧會遷出中國，因為中國人權紀錄惡劣。

斯科特的辦公室2月2日發布新聞稿引述他的話說：“中共正在對新疆維吾爾族人實施種族滅絕，限制香港人權，並威脅台灣。共產主義中國不應該被允許主辦2022年奧運會，因為其在操作集中營，侵犯人權，系統地壓迫香港民眾”。