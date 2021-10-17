法媒 ： 中國在非洲野心勃勃

意大利視覺藝術家和研究者達維徳·蒙泰萊奧內（Davide Monteleone）以攝影作品展示了中國在非洲“一帶一路”的迅速發展。法國《國際信札》周刊17日發表一篇題為“中國在非洲野心勃勃”的文章。文章表示：中國在非洲推進的“一帶一路”建設合作規畫讓昔日的風景和當地人的生活發生了巨大變化。

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攝影師蒙泰萊奧內用攝影鏡頭記錄了埃塞俄比亞和吉布提的今與昔。法國媒體表示：獲得過三次世界新聞攝影比賽（World Press Photo）大獎的意大利攝影師在2014-2021年間從事了長期的實地拍攝工作。他的作品展現了中國通過新絲綢之路在世界展現越來越大的影響力。

中非基礎設施合作發展十分迅速。而投入到新絲綢之路部分非洲國家十分依賴北京當局的財政支援。中國快速成為非洲國家的特殊夥伴。它最初要的是自然資源；而後大力投資基礎設施。

連接埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴（Addis Ababa）至非洲東北部亞丁灣西岸吉布提共和國（République de Djibouti）的亞吉鐵路，中方提供了70%的資金。2018年竣工的這條長約750公里的鐵路，覆蓋從零海拔的吉布提到平均海拔超過2500米的埃塞高原，設計時速達120公里，將亞的斯亞貝巴至吉布提的貨運時間從原公路運輸的3天降至到10個小時。

中國駐埃塞俄比亞大使談踐曾表示：全世界有13個人口過億的國家，埃塞俄比亞是其中唯一沒有海岸線和出海口的國家。亞吉鐵路能夠成為埃塞經濟發展大動脈和運輸生命線，打破埃塞作為內陸國的發展局限。

吉布提港（Port de Djibouti）是位於世界上最繁忙的航運路線之一的十字路口，連接歐洲、遠東、非洲之角和波斯灣。中國在吉布提建立其唯一的海外軍事基地。法國記者表示：中國持有吉布提70%以上的債務，這對其主權構成威脅。

中國還參與了大約20個非洲國家的水壩建設。值得注意的是埃塞俄比亞的“復興大壩”，它是非洲最大的水力發電設施。這是一個與下游國家發生衝突的水壩，下游國家擔心他們的人口將不再有足夠的水。

埃塞俄比亞吉貝（Gibe）III水電站，60% 的資金由中國出資。聯合國教科文組織批評它會破壞奧莫河(Omo River) 和圖爾卡納湖（Lake Turkana）（肯尼亞）的生態環境，這是非洲當地許多人賴以生存的生態系統。