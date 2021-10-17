習近平發文不讓年輕人躺平還要征房地產稅

近日，一份習近平談論共同富裕，以及推進房地產稅立法的講話稿在媒體流傳，在10月15日，多家中國官媒轉載習近平今年在財經委員會會議上的發言詞，引發業界關注。這份題為《紮實推動共同富裕》的文稿顯示，習近平為中國全國“共同富裕”的發展進程提出階段計畫，要求到2025年，中國全國人收入與消費水平差距縮小，到2035年，全國人的“基本公共服務均等化”，到2050年前後基本完成共同富裕。此外，習近平還在發言中稱，要積極穩妥推動中國房地產稅的改革立法，實施房地產稅試點，被認為是當局推動“共同富裕”的手段之一。

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業界認為，目前中共對房地產行業的監管嚴苛，正在導致房地產行業面臨前所未有的困境，恆大危機就是其中的一個縮影。而此時官媒轉載房地產稅相關的文章，時機十分特殊。原因是在過去10多年來，房地產稅一直是爭議話題之一，由於擔心房地產稅危害市場，相關政策一直難以在全國範圍內推進。而目前，中國房地產行業正在面臨空前的困境，推動房地產稅顯然是雪上加霜。

對此，中國官媒《金融時報》評論稱，此前在2011年，上海與重慶已經在部分地區試點房地產稅，但是範圍很小，且稅率很低，無助補充地方財政。並稱，推動新的房地產稅試點，覆蓋範圍必定會擴大，並且稅率會明顯提高，此外，當局也研究增加消費稅的徵收範圍，加大消費稅增收。

相關言論被指是中國政府正在準備用增加稅率創收的前兆。對於中國地產行業的危機，紐約獨立研究機構中國褐皮書（China Beige Book）總裁利蘭·米勒（Leland Miller）說，現在，中國市場的經濟狀況不好，目前不是“經濟成長可能放緩，而是在未來幾年一定會急速放緩”，北京政府對地產行業、恆大等問題非常頭疼，如何避免風險失控已經是很大的挑戰。

利蘭·米勒認為，明年北京會先準備冬季“奧運會”、隨後是二十大將召開，當局可能會按照其政治動機出台經濟刺激政策，這些政策可能不是真正有利於中國市場經濟發展的，但是一定符合中國政治的需要。