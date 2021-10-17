肯德基也出炸醬麵了！

中國的肯德基賣起了炸醬麵，這是肯德基在北京首次推出的地域化限定產品。微博上激起一片討論，炸雞配上炸醬麵搭嗎？儘管質疑聲浪有，但仍有眾多消費者去門市嘗鮮。

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北京人說起炸醬麵，總說自己家做的最好吃。肯德基這次推出炸醬麵套餐，可謂“勇氣可嘉”。據中新網報導，目前炸醬麵是在午餐與晚餐時段銷售，單品價格26元人民幣；套餐價格在38元，與其他普通的漢堡套餐價格持平。

味道如何？有網民吃了說，“味道我覺得可以給個及格，但肯定不如家裡的，還貴了點”，有些網民除了點炸醬麵，還點了2003年肯德基推出的老北京雞肉卷，搭一個“老北京套餐”打卡炫耀。

當然也有吐槽的，叫肯德基“不忘初心”，因為他們是炸雞做最好，“誰能來阻止肯德基？”一說也在網路上流傳。

其實，近年來為了適應本土消費市場，肯德基、麥當勞或shake shack等西式速食品牌紛紛推薦中式傳統美食，比如麥當勞就賣起了粥與油條、肉夾饃，shake shack賣起冰糖葫蘆與北京限定奶昔，貼近中國大陸本土味道。

有趣的是，傳統大陸本土的老店，如同仁堂、大白兔奶糖等，卻追求“中體西用”拚創新，如同仁堂開啟連鎖咖啡廳“知嘛健康”，賣起中藥口味的咖啡、茶；大白兔奶糖推出糖味潤唇膏、奶茶店。

食品產業分析師朱丹蓬表示，中西結合，洋為中用，中為洋用，是餐飲行業的發展趨勢之一。本土化的創新產品能否長線經營，最終取決於消費者的接受度。