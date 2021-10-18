勇士兼外交家 鮑威爾揮之不去的伊戰陰影

圖為2003年2月5日，聯合國，時為美國國務卿的鮑威爾手裡拿着一個小容器說，“這裡面裝着炭疽病”，作為伊拉克擁有大規模殺傷性武器的證據。

美國前國務卿兼武裝部隊參謀長科林·鮑威爾逝世，美國總統拜登周一稱讚他作為一名“愛國者”和“移民的孩子”，“體現了勇士兼外交家的最高理想”。

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鮑威爾，一位牙買加移民後代，成為一名胸前掛滿勳章的美國將軍，直至成為首位非裔出身的美國國務卿，他令人極其尊敬的生涯最終因堅定不移為伊拉克戰爭辯護而變得黯淡。

作為小布什總統的國務卿，他親往聯合國為發動伊拉克戰爭辯護，理由是伊拉克存在着大規模殺傷性武器。沒有國際專家的支持和足夠的證據，法國不相信這一說法，於是聯合國出現了兩個令世人久久難忘的鏡頭，一個是鮑威爾國務卿費盡口舌為發動伊拉克戰爭辯護，冀望得到國際支持，另一個是美國傳統盟國，遭美國防長拉姆斯菲爾德譏諷“老歐洲”的法國外長德維爾潘為法國反戰而雄辯。

德維爾潘以激情、帶着詩情的語言在演說的最後辯護：“這是一個古老的國家--法國，來自我所居住的大陸--歐洲，今天在告訴你們，它經歷過戰爭、佔領和野蠻。一個古老的國家沒有忘卻，並且銘記她對來自美利堅和其他所有國土的自由鬥士的感激之情。然而，在歷史和人類面前，她也永不放棄挺身而出。她希望和國際社會的所有成員一道堅定地採取行動……”。

與鮑威爾遭遇的冷遇不同，德維爾潘的演說罕見地獲得鼓掌。兩個場景對峙得太強烈，以至於很長時間內，反戰和支持戰爭的兩方被簡單化為兩個鏡頭。

多年後，鮑威爾承認，那次演說是他一生的一個“污點”。然而這位84歲年齡告別人生的國務卿卻是一個為四位美國總統服務，獲得無數榮譽的赫赫有名的將軍。2000年，布什總統任命鮑威爾擔任國務卿時說，“鮑威爾將軍是一位美國的英雄，是美國的榜樣，是美國偉大歷史的一部分”。他稱讚，“他對國家的無比忠誠，他對美國民主的無限尊重，他像戰士一般的責任感和榮譽感，將使他成為所有美國人的偉大代表”。

2003年2月5日，鮑威爾在聯合國安理會圍繞伊拉克存在所謂大規模殺傷性武器做了長篇陳述，鮑威爾提出了必須攻打伊拉克的一系列證據，他特別舉着一個瓶子展示，稱那裡面裝着炭疽病，這張照片迅速傳遍全球，不可挽回地削弱了鮑威爾的聲望。2005年，鮑威爾承認：“這是一個污點，因為我是代表美國向全世界發表這一演講的人，它將永遠寫入我的個人記錄”。

鮑威爾在紐約長大，並在紐約學習地理，1958年加入美軍，被派往德國西柏林，後來被派往越南，他在越南戰場以英勇而著稱，並在作戰中負傷。1968 年至 1969 年，他第二次前往越南，負責調查美萊大屠殺。

他在調查報告敘述美軍在上述事件中殺死數百名手無寸鐵的平民事件的語氣受到批評，對一些軍人而言，軍方在這一事件中不負任何責任。但是，美萊大屠殺是越南戰爭最黑暗也是美軍歷史上最黑暗的 一頁。鮑威爾後來公開表示，“在戰爭中，這種可怕的事情時有發生，但總是令人痛惜”。

回到華盛頓後，他迅速升至高層，成為里根 總統的國家安全顧問，然後在 1989 年至 1993 年期間擔任喬治·布什 和克林頓 總統的美國三軍總參謀長。對許多美國人來說，鮑威爾是1991第一次伊拉克戰爭時期美國的形象。他的知名度一度使他有望成為第一位美國非裔總統候選人，但他最後放棄了競選。

2000年，他在國務卿就職儀式上表示，“我希望我的任命將成為年輕的非裔美國人的靈感來源”。鮑威爾擔任四年國務卿，歷史首先記載下來的一筆毫無疑問是2003年美國決定入侵伊拉克。

在這一重大轉折發生前，鮑威爾做事顯得十分謹慎，他將精力花在平衡小布什內閣中鷹派的影響或試圖贏得外國支持伊拉克戰爭的支持上，但往往徒勞無功。

他的觀點更偏左，使他成為一名與眾不同的共和黨人，儘管該黨經常樂於將他作為該黨包容性的證明。 “我仍然是共和黨人。我認為共和黨比民主黨更需要我，”他在 2014 年辯護說。

他還說，“你可以是一位共和黨人，但你也會覺得與移民、改善教育制度以及重大社會問題密切關聯”。2008年以來，他先後支持過民主黨總統候選人希拉里.克林頓，奧巴馬和拜登競選。