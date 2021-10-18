歐盟累計出口超過10億劑新冠疫苗 計畫再捐5億劑

歐盟委員會主席馮德萊恩周一表示，歐盟過去10個月一共出口"超過10億劑"新冠疫苗。歐盟計畫再捐贈5億劑疫苗；"歐盟是新冠疫苗最大出口者。而歐盟已經發出超過5億數位疫苗證明，將有更多國加入。

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馮德萊恩周一發布簡短聲明宣布這項"重要里程碑"，她說："歐盟顯然是新冠疫苗最大出口者。"

馮德萊恩表示，在歐盟過去10個月出口的"超過10億劑"新冠疫苗中，有8700萬劑疫苗透過世界衛生組織主導的"COVID-19疫苗全球取得機制"（COVAX）給予中低收入國家。

歐盟出口的絕大多數疫苗，是其他國家付款下訂、在歐盟境內製造的疫苗。

馮德萊恩表示，"歐盟未來幾個月將捐贈至少5億劑疫苗給最脆弱的國家"，並呼籲其他國家跟進。

目前全球富國與窮國的新冠疫苗接種率差距甚大。歐盟、美國、阿聯酋、卡塔爾、新加坡和日本已有超過半數人口完整接種疫苗。而非洲許多國家，以及阿富汗、埃及、緬甸、敘利亞等地方，人民接種率都不到10%。

據法新社統計的官方數據，歐盟已有65.6%人口完整接種新冠疫苗，歐盟並正在加強疫苗出口。

另據歐盟周一表示，迄今成員國共發出超過5億9000萬份數位疫苗證明，這是促進人民安全旅行並支持歐洲遭受重創的旅遊業的關鍵，歐盟並透露未來還將有更多國家加入。

歐盟委員會周一公布實施數位COVID-19新冠疫苗證明報告，表示自推出以來，歐盟成員國目前共發出超過5億9000萬份證明，除促進人民安全旅行，也是支持歐洲遭受重創的旅遊業的關鍵。

除歐盟27個成員國外，包括以色列、冰島、瑞士等計16個國家也加入歐盟疫苗證明系統，系統連線達43個國家。另歐盟強調未來幾周和幾個月內還將有更多國家加入。

歐盟司法執行委員雷恩德斯（Didier Reynders）說，數位疫苗證明系統減輕了疫情大流行期間對經濟的負面影響，在危機時期，歐洲制定出創新、保護隱私的全球標準，全球許多國家都有興趣加入該系統。

而另一位歐盟衛生與食品安全執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）強調，疫苗證明是歐洲開放和安全的象徵，是一個強大的工具，能夠以安全和協調的方式重新開放社會和經濟，並實現行動自由。

歐盟7月1日宣布啟用數位疫苗證明，內容包括疫苗接種、檢測及染疫後康復等資訊，持有證明者能免除隔離及檢測。