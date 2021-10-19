習近平力推第三個歷史決議意圖何在

中共19屆六中全會將在11月召開，審議『中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議』，所謂“第三個歷史決議”。但許多觀察人士對習近平急於推出“第三個歷史決議”頗感疑惑。

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中共歷史上共有三次這樣的“歷史決議”，第一次是毛澤東否定王明路線，奠定其全黨領袖地位；第二次是鄧小平全面復出，否定毛的文革路線，啟動經濟改革，那麼，第三次“歷史決議”有何必要？

華爾街日報分析，該決議將使習近平與毛澤東和鄧小平齊名，成為擁有壓倒性權威的中國領導人，想要正式重新解釋中國現代史就需要這樣的權威。該報援引北京一位退休的政治學教授稱，之前那兩個決議都具有很高的批判性，這次的決議主要是自我肯定。其目的可能在於強化中共的形象、鞏固習近平的形象、貫徹習近平的意志。

英國廣播公司援引分析人士指，隨着二十大臨近，習近平或許會面臨來自黨內的更多質疑，特別是他推翻了中共持續幾十年的最高領導人“兩屆連任”接班制度，必須要給全黨一個說得通的理由。中國時政評論員鄧聿文這樣表示，“習近平必須要給出個說法。只有這樣，才能為他在二十大大連任作好鋪墊，”

新華社報道稱，第三個歷史決議是“總結黨的百年奮鬥的重大成就和歷史經驗”，以“做到堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位”，親北京的多維就此解釋：“第一是繼續鞏固習近平核心地位與政治權威的需要”。

習近平的權力需要繼續鞏固？恐怕是問題所在。如果習近平按照鄧小平一代制定的黨內規矩，執政滿十年下台，不需要繼續鞏固權力，所以，制定第三次歷史決議的目的指向未來，旨在延續習近平的權力。

1945年六屆七中全會『關於若干歷史問題的決議』，1981年十一屆六中全會『關於建國以來黨的若干歷史問題的決議』分別標誌着毛澤東和鄧小平領導地位的確立，這一次顯然不是為了確立習近平的領導地位？需要確定的是習近平的未來，為習近平的未來定譜。

習近平執政以來，不光在外交上把鄧小平的“韜光養晦”棄之不顧，在全世界四處樹敵，在國內，對鄧小平的最大背棄就是廢除國家主席任期制。鄧小平鑒於毛澤東終身統治，最後為“全黨全國”帶來“浩劫”，為本黨長期統治計，鄧提出廢除領導人終身制。很詭異的是，中共機關報《人民日報》甚至在2019年8月還刊載紀念鄧小平誕辰的文章稱，“廢除領導人終身制是鄧小平最重要的政治遺產”。但此文刊出不久就被刪除了。

廢除領導人終身制，如果是鄧小平最重要的政治遺產，卻是習近平隱形的緊箍咒，它為黨內反對習近平的新舊勢力提供了重要的武器。習近平廢除國家主席任期制，為終身制鋪平了道路，這是對“鄧小平理論”的重大否定。習以反腐之名，近十年來不遺餘力清除前朝勢力，但鄧小平的遺產和影響力是他所無法清除的。

為什麼要通過這樣一個決議，因為在中共黨內，即使贊同習近平“反腐”的，也對習近平廢除國家主席任期制，打開終身制的魔盒子不滿。毛澤東文革浩劫殷鑒不遠，弄不好終身制會把全黨帶向毀滅，習近平推出第三次歷史決議的意思，就是要約束全黨，以“重大歷史決議”來制約任何可能的異議，從而確定他的至高無上的地位，以“歷史決議”掃清可能的異議，為不斷連任鋪平道路。

因此，在分析人士看來，六中全會推出第三次歷史決議，重要性對於習近平來說在於保權，在於個人權力的永續，這是新華社的通稿中永遠無法明說的重大目的。