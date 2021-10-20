俄羅斯"阿富汗問題會議"：塔利班準備與俄、中及伊朗合作

俄羅斯舉行阿富汗問題會議，塔利班派代表出席。法新社報道，與會的俄羅斯、塔利班及中國等國代表一致同意，加強在阿富汗的安全合作。而阿富汗的恐怖主義威脅及人道危機對地區穩定構成威脅。

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法新社消息，阿富汗問題會議政治俄羅斯舉行，塔利班派代表首次出席有關阿富汗問題的國際會議。出席此次在俄羅斯舉行的阿富汗問題會議的還有：中國、伊朗、巴基斯坦、印度和中亞國家，但美國沒有出席會議。

會議周三發表一份聯合聲明，聲明強調，為維護地區穩定，各國在安全事務上進行合作的意願。這項聯合聲明並表明，未來與阿富汗的任何接觸都需要考慮到一個新的現實，即塔利班上台掌權”。

俄羅斯外長拉夫羅夫在會議開幕時表示，要擁有3,900萬人口的阿富汗實現和平穩定，必須組建一個真正包容政府，可充分反映各族裔和政治勢力的利益。拉夫羅夫並讚揚塔利班"為穩定阿富汗軍政局勢和確保國家運作所做的努力"。

一同出席會議的俄羅斯阿富汗問題特使卡布洛夫表示，希望塔利班能滿足國際社會對包容及基本人權的要求。

塔利班臨時政府副總理哈納菲表示，會議對整個地區穩定非常重要。他並呼籲國際社會承認塔利班政權，他表示，孤立阿富汗不符合任何國際的利益。

俄羅斯在2003年將塔利班定為恐怖組織，但多年來一直與塔利班保持聯繫。根據俄國法律，與恐怖組織接觸將受懲罰，但俄羅斯外交部指與塔利班交流對穩定阿富汗局勢至關重要。