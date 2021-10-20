澳門獨立網媒「愛瞞日報」停業 多元聲音和民主力量再減弱

在民主派立法會參選人全部被澳門當局取消參選資格後，獲民主派新澳門學社支持的批評性網媒《愛瞞日報》宣布，「由於前所未有的環境變遷，資源稀缺」，該報今(20日)天凌晨零時起停止運作。該報創辦人之一的崔子釗和不少網民均對《愛瞞日報》匆匆結束表示錯愕和惋惜，指澳門願意發聲的網媒或平台已是少之又少，十分需要不止一種聲音；崔更希望「有心人」接辦《愛瞞》。

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以親建制傳媒為主的澳門，有16年歷史的《愛瞞日報》可說是異數，其名字便是取當地最主要報章《澳門日報》的諧音及創辦人眼中的澳門傳媒特性而來。該報昨晚宣布停運時表示，《愛瞞》長久以來「堅守新聞自由價值，呈現澳門多元面貌」，感謝民眾支持。

曾經是《愛瞞》副社長的崔子釗向「論盡澳門媒體」表明，不認同《愛瞞》如此結束，指其社交平台FB有12.5萬追隨者，有一定影響力，應該找有心人「接手」、轉型，甚或向市民眾籌，以保持多元聲音。他質疑，《愛瞞》停運與民主派議員因遭撤銷參選資格而備受打擊有關，他批評民主派人士在DQ事件後，無心繼續社運或投放精力在《愛瞞》。

自稱與民主派政黨「新澳門學社」資源共享但編採獨立自主的《愛瞞日報》，於 2005 年 11 月由該社成員創立，初期曾出版紙本，頁數不多並夾在學社的刋物一同派發。該報以多元、嬉笑怒罵、「惡搞」方式揭露澳門政治社會事件，敢報敢言風格贏得不少支持者，並自2010 年起獨立出刊，開設臉書，又以《愛瞞傳媒》之名在澳門新聞局登記。在過去不同的重要社會運動中扮演重要角色，例如2014年迫使政府收回被指離譜的《候任、現任及離任行政長官及主要官員的保障制度》法案；2016年因時任澳門特首崔世安以公帑的基金會捐款一億元予中國的暨南大學，而「捐款方」和「收款方」同由崔把持而被指利益輸送，社會反對聲音不斷，但最終反對無效；六四燭光集會；以致最近民主派議員全被 DQ（取消資格）和澳門立法會大會首次無民主派議員等，《愛瞞》均有大肆報道。