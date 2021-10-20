綠債滾滾來：港府來五年零售發行1775億 人行籲港發人民幣計價綠債

香港財政司司長陳茂波在一個論壇上透露，未來五年會定期發行等值1775億港元(摺合約196億歐元)的政府綠色債券，該批債券將以不同年期、不同貨幣和零售方式發行，讓市民可以共同參與，而所得款項日後不一定用作工務工程，可以投放在綠色項目上。

廣告 繼續瀏覽後續

中國「十四.五」規畫支持香港成為大灣區綠色金融中心，陳茂波今(20日)早在一個有關綠色金融機遇的論壇上透露的上述發行量，是港府過去四年合共發行的60億美元綠債的3.8倍。

他又舉數字證明香港可以發展綠債平台，指去年在港發行的綠色債券及貸款總額達120億美元，截至去年底，累計綠色融資金額大約380億美元，當中三分之一的綠色債券發行人是首次在港發債，反映香港融資和專業服務深受綠色金融產品發行人和投資者歡迎，港府會繼續推動更多機構利用香港作綠色可持續投資及認證，推動香港成為海內外綠色企業首選的融資平台。

今早與陳茂波出席同一會議的中國人民銀行金融研究所所長周誠君更指出，中國綠色債券正逐步與國際接軌，香港可以進一步幫助中國綠債市場接軌國際，例如在港發行更多人民幣計價綠色金融資產及人民幣綠色證券化產品。他透露，中國綠債規模已達12萬億至13萬億元人民幣；今年頭九個月，新增的綠債規模已達4000億元人民幣，按年提升約一倍。