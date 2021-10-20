美國會再就港疆人權問題舉行聽證會 議員促加快通過港人避風港法案

美國國會及行政當局中國委員會再就香港和新疆人權問題召開聽證會，會上發言的議員均促請拜登政府採取更多措施以協助和保障日益受壓的港人和維吾爾人，並呼籲國會加快通過為逃離當地人士提供保護的法案。

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中國委員會主席、參議員馬凱利(Jeff Merkley)在聽證會開始時指明，中國不單止持續打壓港人和維吾爾人，更想方設法把在他國尋求保護的相關人士遣返回華，例如威脅土耳其政府若不遣回在當地的維人，便會停止向該國提供新冠肺炎疫苗；對香港，就是拘捕流亡海外港人或禁止他們離境，期望是次聽證會能推動保障有關人士的法案在國會通過。他與民主黨眾議員馬林諾夫斯基(Tom Malinowski)討論具體方法時，後者表明，若可加快通過，不介意把他推動的港人保護法案拆細。

馬林諾夫斯基年初把他推動、建議向港人在簽證和移民申請方面提供優先權的香港人民自由和選擇法案 (Hong Kong People’s Freedom and Choice Act)加入其他針對中國的法案中，再次提交國會考慮。另外，尚待現屆國會通過的相關法案還有香港避風港法案(Hong Kong Safe Harbor Act)和維吾爾人權保護法案 (Uyghur Human Rights Protection Act)。

在會上，共和黨眾議員史密夫(Chris Smith)透過視像發言時促請政府把收容之門打得更開；馬林諾夫斯基則指出，總統拜登8月簽署備忘綠，推遲將滯美港人驅逐出境的時間18個月是好事，但部分港人可能面臨長期被檢控的威脅卻難以在短時間內解決。委員會共同主席麥克高文亦表示，現時對於保障香港和新疆人權的進度過於緩慢，華府和國會都須採取更多措施。

對於通過法案可能令中國政府阻止高技術港人離開的反作用，馬林諾夫斯基回應委員會主席的提問時表示，正因有這可能出現，國會更應加快通過相關法案。

正流亡美國的前國際學生團成員張昆陽以香港民主委員會顧問的身分出席聽證會，他以曾出席聽證會的黃之鋒已在囚為例，指出香港的情況正急速惡化，促請華府協助受壓迫的港人赴美和融入當地生活。出席聽證會的，還有維族詩人Tahir Hamut Izgil，他述說來美四年仍未取得公民身分和留在新疆人士的苦況；而傳統基金會高級政策分析員伊諾詩(Olivia Enos)在會上呼籲美國聯同其他盟國，以收容更多港人和維吾爾人