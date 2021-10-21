多名記者在喀布爾婦女抗議活動期間遭遇塔利班暴力

周四，一些阿富汗婦女在首都舉行抗議活動，以捍衛她們學習和工作的權力。多名前往報道相關活動的記者遭到塔利班毆打。約有20多名婦女十分罕見地出現在喀布爾市中心地帶，舉行了一個多小時的抗議活動，她們提出捍衛自己學習和工作權力的訴求。這些示威者沒有受到在場的塔利班的暴力干預或逮捕。

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婦女示威者披着彩色頭巾，身着長衫或長褲，高聲呼喊着“失業、貧窮、饑餓”，要求工作的口號，同時呼籲重開女子學校。不時受到塔利班安全部隊包圍的示威者，在車流中行進，她們手中還揮舞着寫有“我們無權工作”字樣的紙張。

法新社報道指出：阿富汗婦女9月30日舉行了上一次示威活動，不過相關活動僅僅持續了數分鐘便遭到塔利班士兵的驅散。本次活動雖然沒有遭到干預，但是，在現場的媒體卻被禁止靠近示威人員，禁止拍照，並遭到塔利班士兵的粗暴對待。其中一名記者遭到塔利班用槍的把柄的毆打後被踢出遊行隊伍，並受到一名在場的塔利班人員的威脅。

參加示威的婦女在遊行期間雖然沒有受到人身攻擊，但塔利班多次試圖驅散遊行隊伍。一名組織者向法新社披露：她們最終決定結束示威，沒有人員被捕。

一名組織者表示：塔利班不尊重任何人，包括記者、當地百姓、外籍人士和婦女。 因此她希望向阿富汗所有的女性傳遞的信息是：不要懼怕塔利班，即使受到家人阻攔，也不要害怕。要走出家門，做出犧牲，為的是享有應該享有的權力，必須這樣做，目的是為了下一代而改變現狀。