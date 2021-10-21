聯合國：43國發表聯合聲明呼籲中國在新疆尊重人權

來自各大洲的43個國家呼籲中國在新疆尊重人權。法國駐聯合國大使尼古拉斯•德里維埃周四在聯合國人權問題視頻特別會議上宣讀了43國聯合聲明，聲明指新疆的人權狀況令人堪憂。

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法新社消息，在周四舉行的聯合國大會人權問題視頻會議上，法國大使尼古拉斯·德里維埃表示，我們呼籲中國允許包括聯合國人權事務高級專員在內的獨立觀察員"立即不受阻礙地進入新疆"，德里維埃表示，各國對新疆維吾爾少數民族自治區的情況"極為擔憂"，他並引述可靠消息稱，"在新疆有一百萬維吾爾人被任意拘押在政治再教育營"。

簽署聯合聲明的43個國家包括美國、歐洲及亞洲國家。聲明稱，在新疆針對維吾爾及其他少數民族存在酷刑、殘忍及非人道的待遇、強迫絕育、性暴力以及強迫兒童分離等侵犯人權行為。

中國駐聯合國大使張軍則譴責有關的聲明是“謊言”和“損害中國的陰謀”，並駁斥聲明是“毫無根據的指責”。 他說，“新疆在發展，人民每天都在為取得的進步感到自豪”。

2019年和2020年，有關新疆人權問題的聯合聲明分別由英國和德國主持下籤署公布。有關的聲明在兩年前獲得23個國家簽署，去年增加到39個國家支持，今年增加到43個國家聯合簽署，其中包括土耳其、斯瓦蒂尼、葡萄牙和捷克共和國。