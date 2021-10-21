華為中芯雖被列入美國黑名單 卻獲上千億美元出口許可

2021 年 9 月 26 日，北京一家購物中心外，華為商店頂部的大屏幕顯示華為技術首席財務官孟晚舟的照片。

美國國會星期四公布的文件顯示，儘管中國電信巨頭華為集團與中國最大芯片製造商中芯國際被列入美國貿易黑名單，但在去年11月至今年4月間，仍獲得價值上千億美元的美國技術出口許可。

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根據路透社看到的文件，為上述兩家公司供貨的廠商獲得了向華為供貨的出口許可113份，價值610億美元；供貨商還獲得了向中芯國際供貨的188項許可，價值近420億美元。

美國聯邦眾議院外交事務委員會5月從商務部獲得上述資料。該委員會周四表決，通過外委會共和黨首席議員邁克爾.麥考爾要求公開有關許可證數據的要求。

眾院外委會表決通過後，路透社提出要求並經外委會授權，透過委員會內共和黨籍議員獲得相關文件。

路透社報道說，上述數據有可能激怒華盛頓的對華鷹派，因為他們一直在努力阻止中國公司取得美國先進技術，