美國國務院周五對NBA凱爾特人隊在中國遭抵制深表關注

美國國務院周五（10月22日）說，對NBA凱爾特人隊在中國遭抵制深表關注。美國NBA凱爾特隊球員埃內斯‧坎特（Enes Kanter）周三（10月20日）在推特上發布視頻，譴責中共對西藏的殘酷統治，此舉在中國引發輿論反彈，騰訊停止直播該隊賽事。

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路透社報導，美國國務院發言人在一封電子郵件中提到此事時說：“美國對中國因一名球員發表有關西藏的言論而對NBA採取的行動深表關切。”“我們重視言論自由，並支持任何行使該權利的人。”

NBA凱爾特隊球員坎特周三在視頻中說，“我在這裡發出我的聲音，說出西藏正在發生的事情。在中國政府的殘酷統治下，西藏人民的基本權利和自由不存在。”他在配備的推文中還譴責中共領導人習近平是獨裁者。

坎特發布視頻的當天，凱爾特人隊當夜揭幕戰對陣紐約尼克斯隊（New York Knicks）期間，騰訊突然切斷了直播，儘管坎特並未獲上場機會，他當時穿的鞋上面有西藏旗幟的顏色和“Free Tibet”（自由西藏）字樣。

在中國騰訊的體育應用軟件上，接下來的NBA比賽都標註將有直播，但不包括波士頓凱爾特人隊和費城76人隊（Philadelphia 76ers）的比賽，他們的比賽將通過文字和照片來報導。

周四（21日），中國外交部發言人在記者會上說，坎特的“謬論不值一駁”，絕不接受那些對西藏發展進步的攻擊抹黑。

坎特的這段視頻在社交媒體上引發了中國球迷的強烈反應，一些人誓言不再看NBA。一個擁有超過60萬粉絲的凱爾特人球迷賬戶宣稱，在坎特發表聲明後不再發布關於球隊的信息。到周四下午，在微博上有關坎特的搜索結果已被過濾。

騰訊對凱爾特人隊的封殺將持續多久，目前還不清楚。