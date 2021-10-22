美國批港府削港人政治參與權 容滯美港人工作謀生

在香港政府完成區議員宣誓並令約佔區議會七成民選議席的泛民主派區議員被褫奪資格或「被辭職」當日，美國國務院發表聲明，稱對香港包括政治參與在內的人權及基本自由持續被削，表示嚴重關切，再次呼籲北京和香港當局釋放以不公義手段拘留人士，以及停止鎮壓和平的民間社會組織。美國更同時宣布，容許受惠於延遲強制離境令的滯美港人申請工作簽證，以便在一年半的延遲強制離境期間維持生計。

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在《港區國安法》生效後，拜登總統8月5日發布備忘錄，指鑒於香港人權和自由持續被削，特許在當日或之前已滯留在美國的港人，免被強制離境18個月。對美方容許有關港人在美工作，中國外交部駐港特派員公署今(22日)凌晨表態，予以強烈譴責，批評美方惡意炒作香港國安法風險和挑動社會矛盾，敦促美方懸崖勒馬，放棄插手香港事務。公署發言人又批評美方執意為逃亡海外的「反中亂港」分子提供「避風港」，進一步暴露該國打「香港牌」遏制中國發展的「險惡用心」。

美國國務院發言人普賴斯在當地時間21日以《就香港自由持續被侵蝕》為題發表聲明，指涉及政治動機的檢控個案增加，尤為令人關注，包括藉國安法針對香港的教師、工會、律師、記者、醫護人員、學生會及個別市民。美國再次呼籲京港當局，釋放不公義地被拘留人士，停止鎮壓和平的民間社會組織；並再次敦促北京當局恪守《中英聯合聲明》的義務。 聲明又針對港府褫奪泛民主派區議員在2019年透過自由而公平選舉贏取的民意授權成果發聲，指香港當局以具有追溯力及針對性的方式，任意評定相關區議員的宣誓無效，從而取消其區議員資格，阻止港人有意義地參與管治。 美國的聲明總結道，香港市民及其充滿活力的公民社會，一直是香港的最大資源，亦是香港作為國際商業和交流中心賴以成功的基石，美國將繼續支持港人及其權利和自由。

香港泛民主派在2019年的區議會選舉中大勝，在452個民選議席中取得八成半的議席，港府今年通過法例，要求區議員宣誓，建制派傳媒則不時引述消息人士提出宣誓門坎，包括曾參與或協助2019年民主派初選的人士、簽署反對政府的「墨落無悔」聲明者會被取消資格等，後期更放出消息，指如若由當局取消資格，可能會追討自上任以來的薪津，涉及金額可能超過百萬港元，自行辭職者則不會被追討薪津，結果大批區議員自行請辭，再加上港府在宣誓過程DQ(取消資格)的49人和缺席宣誓的6人，共有逾三百名泛民主派或非建制派區議員被DQ、「被辭職」或無法宣誓，占民選議席約七成。