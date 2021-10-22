美國防長重申挺台但拒談是否“協防颱灣”

美國國防部長勞埃德∙奧斯汀（Lloyd Austin）重申，美國將繼續向台灣軍方提供協助，但是拒絕明確說明一旦台灣遭到中國攻擊，美國是否會出兵協防颱灣。奧斯汀10月22日在布魯塞爾出席北約國防部長會議期間接受媒體訪問時作出上述表示的。奧斯汀說：“就像我們多屆政府所做的那樣，我們將繼續向台灣提供其自衛所需的能力”。

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10月21日，美國總統拜登在馬里蘭州巴爾的摩市參加美國有線電視新聞網（CNN）市政廳問答節目時曾被主持人問道，如果台灣受到中國的攻擊，美國是否會協防颱灣？拜登總統回應說，“會，會，我們有協防颱灣的承諾。”

台灣總統府發言人張惇涵表示，台灣注意到拜登總統的相關談話，自從拜登上任以來，美國政府以實際行動展現出對台灣堅如磐石的支持。不過張惇涵也重申“遇到壓力不屈服，得到支持不冒進”的立場。

北京外交部發言人汪文斌則於10月22日的例行記者會上，呼籲拜登政府“不要站在14億中國人民的對立面”，“向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號”，強調在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，“中方沒有任何妥協退讓餘地，任何人不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力”。

拜登總統協防颱灣的發言一出，白宮發言人立即出面表示，拜登當時並不是在宣布美國政策的任何改變，“我們的政策沒有改變”。但是白宮發言人對拜登是否口誤的問題，則拒絕提供進一步的評論。

參加北約國防部長會議的美國國防部長奧斯汀拒絕對拜登有關協防颱灣的說法發表評論。他表示：“在台灣問題上，我不願捲入任何假設性問題的討論”。

台灣問題最近之所以受到媒體與各界的高度關注，是因為聲稱對台灣擁有主權，而且誓言即使動武也要實現台灣與大陸統一的中國政府正在逐漸升高對台灣的軍事恫嚇與壓力。

今年十月份的頭4天，解放軍天天出動大機群侵擾台灣防空識別區，4天擾台的軍機累計多達149架次，引發台海緊張情勢急劇升高和美英日澳等國的嚴重關切。

英國國防大臣本∙華萊士（Ben Wallace）星期四也對北京發出警告，侵擾台灣防空識別區很危險，而且有可能引爆衝突。他呼籲中國政府尋找一個和平的方式解決與台灣的分歧。

這不是拜登總統首次提出要協防颱灣。拜登8月份接受美國廣播公司（ABC）專訪時就曾表示，美國一向信守承諾，如果北約遭到任何人侵略，美國將會作出回應，對台灣、日本和韓國做法都一樣。這是美國總統首次將台灣的地位提升到美國最親密盟友北約、日本和韓國同樣的高度。

不過拜登總統那次專訪播出後，美國政府一位高級官員強調，美國“關於台灣的政策沒有改變”。