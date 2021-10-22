香港稱龍蝦走私是國安問題 澳洲要求說明

澳洲貿易部長特漢的發言人10月22日表示，針對為何龍蝦出口被禁，澳洲正要求中國說明，此前香港海關關長何佩珊表示，北京已實施經貿限制，龍蝦走私是國安問題。

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路透社報導，直到去年因外交緊張，造成北京針對澳洲施加一連串未經正式公告的貿易障礙前，幾乎澳洲的活龍蝦出口都是銷往中國大陸。因龍蝦色澤艷紅，是中國人宴客備受歡迎佳餚。

由於香港與澳洲簽署獨立於中國以外的自由貿易協定，隨後龍蝦出口至香港激增，且若干澳洲龍蝦取道香港銷往中國大陸城市。

香港新任海關關長何佩珊21日告訴當地媒體，加強遏止澳洲龍蝦從香港走私流入中國大陸是“確保國家安全的執法重點之一”。

據香港電台（RTHK）報導，何佩珊說：“表面上看，這是一樁普通的龍蝦走私案件，不過這種走私犯罪破壞我們國家針對澳洲的貿易限制。”

由於澳洲指控，中國採取的貿易限制不符合世界貿易組織（WTO）規範，正當世貿組織審視中國採取的經貿措施時，何佩珊發表了上述評論。

澳洲派駐世貿組織常任代表21日發表聲明說，中國已“實施貿易破壞措施”，終止10餘種澳洲貨物出口，當中包括龍蝦。

特漢（Dan Tehan）的發言人22日在電郵聲明中說，去年11月5日，中國海關總署頒布將加強檢查的通知後，澳洲龍蝦出口至中國受到嚴重影響。此前澳洲銷往中國的龍蝦每年總值達5億2700萬美元（約新台幣146億元）。

被問到如何回應何佩珊的說法，這位發言人表示：“澳洲政府持續要求中國海關總署就此予以進一步說明，澳洲岩石龍蝦賣到香港完全符合進口國的規定。”