內蒙古爆發疫情 近萬名遊客受困 午夜突發爆炸4死3傷

內蒙古阿拉善盟連續數天新增確診病例，截止至23日早上10點，累計確診病例超過20例，其中達來呼布鎮被定為高風險地區，據央視消息，受此次疫情影響，有近萬名遊客受困於額濟納旗的胡楊林旅遊勝地。屋漏偏分連夜雨，10月22日半夜11點多，阿拉善盟高新技術產業開發區內的一家化工廠發生爆炸事故，目前已造成4人死亡、3人受傷。官方在爆炸發生12個小時後才公布相關消息。

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據官媒報導，22日23時許，內蒙古阿拉善盟巴音敖包工業園區，內蒙古中高化工有限公司氧化車間發生閃爆，造成4人死亡，1人重傷、2人輕傷，23日0時50分現場明火被撲滅。目前該企業法定代表人已被公安機關控制，現場作業人員已全部撤離，企業正在逐步停產。

大陸網友對官方在12小時後才發布消息不滿，並對目前正處於嚴重疫情中的內蒙古阿拉善盟感到痛心，同時也對化工廠的生產安全表達擔憂：“這就是我為什麼跑路的原因，到處是高溫高壓，加各種毒性物質。”“化工、重工業都是事故高發的行業，你可以看看這些行業的保險就知道風險係數了，從事這些工作之前先做的就是安全培訓，因為很多作業都是非常危險的！”

“瀋陽爆了阿拉善爆。”

據悉，內蒙古中高化工有限公司於2019年5月6日成立。法定代表人張金良。該公司經營範圍包括：農藥、化工產品及原料（涉及危險化學品和易制毒化學品的以核准範圍為準）的生產和銷售，貨物進出口和技術進出口等。