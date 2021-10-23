新增確診病例

內蒙古爆發疫情 近萬名遊客受困 午夜突發爆炸4死3傷

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La Chine maintient une politique sanitaire qui vise le « zéro infection », avec une limitation drastique des entrées sur son territoire, des quarantaines obligatoires, des confinements et des tests dès l’apparition de quelques cas.
La Chine maintient une politique sanitaire qui vise le « zéro infection », avec une limitation drastique des entrées sur son territoire, des quarantaines obligatoires, des confinements et des tests dès l’apparition de quelques cas. © TINGSHU WANG, REUTERS
作者： 法廣
4 分鐘

內蒙古阿拉善盟連續數天新增確診病例，截止至23日早上10點，累計確診病例超過20例，其中達來呼布鎮被定為高風險地區，據央視消息，受此次疫情影響，有近萬名遊客受困於額濟納旗的胡楊林旅遊勝地。屋漏偏分連夜雨，10月22日半夜11點多，阿拉善盟高新技術產業開發區內的一家化工廠發生爆炸事故，目前已造成4人死亡、3人受傷。官方在爆炸發生12個小時後才公布相關消息。

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據官媒報導，22日23時許，內蒙古阿拉善盟巴音敖包工業園區，內蒙古中高化工有限公司氧化車間發生閃爆，造成4人死亡，1人重傷、2人輕傷，23日0時50分現場明火被撲滅。目前該企業法定代表人已被公安機關控制，現場作業人員已全部撤離，企業正在逐步停產。

 

大陸網友對官方在12小時後才發布消息不滿，並對目前正處於嚴重疫情中的內蒙古阿拉善盟感到痛心，同時也對化工廠的生產安全表達擔憂：“這就是我為什麼跑路的原因，到處是高溫高壓，加各種毒性物質。”“化工、重工業都是事故高發的行業，你可以看看這些行業的保險就知道風險係數了，從事這些工作之前先做的就是安全培訓，因為很多作業都是非常危險的！”

“瀋陽爆了阿拉善爆。”

據悉，內蒙古中高化工有限公司於2019年5月6日成立。法定代表人張金良。該公司經營範圍包括：農藥、化工產品及原料（涉及危險化學品和易制毒化學品的以核准範圍為準）的生產和銷售，貨物進出口和技術進出口等。

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