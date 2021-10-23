英國外相指不能在核能及5G關鍵基建上過於依賴中國

上任不久的英國外相特拉斯指出，在關鍵基建上不能依賴高風險的供應商，而要確保英國跟“可以信賴的夥伴”合作。她的言論顯示，即使英國不會將中國投資拒於門外，但中方只能在非戰略領域投資。

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特拉斯指，英方不可以在包括核電廠和5G網絡的關鍵基礎建設上過於依賴中國，而應該尋求與“思維接近”的夥伴共同建設。

特拉斯接受英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）訪問，指中國是英國的重要貿易夥伴，但重要的是關係不能變得過於依賴。正在印度訪問的特拉斯在上月的官員輪換被提拔成外相，外界分析指她有可能在將來問鼎首相席位。

中國國營的中國廣核集團（CGN）有參與在英國東部的塞茲維爾C（Sizewell C）核電項目，占股20%，其餘股份由法國電力公司（EDF）持有。被問到此事，特拉斯說英國要把供應變得更多元化，又指在關鍵國家基建上，英國會確保她跟“可以信賴的夥伴”合作。

她又指，英國不能在5G網絡建設上依賴中國。基於安全理由，中國通訊公司華為之前被禁參與英國的新網絡建設，令英國只能依賴另外兩家公司，有很大可能令建設延遲。

她說：“在這方面，不依賴高風險的供應商是非常重要。”

“在其他方面，例如量子電腦、人工智能、網絡安全，我們亦要確保跟我們一同創新的夥伴是可靠的，而且雙方有互信。”

數天前，英國首相約翰遜說他並不恐懼中國（Sinophobe），不會將中國投資拒於門外，歡迎中國在非戰略領域投資，但他沒有明言非戰略領域的界線。

英國人權組織“香港監察”（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）對美國之音說，歡迎特拉斯的言論，說特拉斯有強調推動民主和人權英國政策一部分。

他說：“這顯示，姍姍來遲，英國政府終於醒覺中國共產黨政權的危險。”

羅傑斯說，特拉斯的言論比約翰遜更進一步。

他說：“她設定一條更謹慎的線，指即使英國必需跟中國貿易，但英國要小心不要讓中國投資在戰略上重要的產業，不要依賴中國，同時把供應鏈變得更多元化。”

此外，中國外長王毅在10月22日警告特拉斯，指英國要小心慎重她與美國和澳洲的新軍事同盟。該同盟將會向澳洲提供製造核潛艇的技術。

王毅與特拉斯通電話，說新軍事同盟“將引發軍備競賽，挑動大國對抗，破壞地區和平與穩定”。

他說：“中方反對這一協議，敦促英方從維護核不擴散體系出發，慎重處理，三思而行。”

根據中方發出的新聞稿，特拉斯表示，英中兩國作為聯合國安理會常任理事國，保持定期溝通十分重要，雙方應加強高層交往和戰略溝通，加深相互了解，深化各領域務實合作，推動兩國關係向前發展。