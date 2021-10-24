中國在德國叫停德文書《習近平傳》讀書會

據德國編輯部網絡報道，德國一本有關中國當權者習近平的德文新傳記，本來計畫周三在漢諾威和杜伊斯堡大學通過讀書會推介給讀者。但因受到來自中國的壓力，在線讀書會臨時被取消。出版該書的慕尼黑Piper出版社稱，這是“令人困惑的信號”。

廣告 繼續瀏覽後續

據《漢諾威彙報》報道，因受到來自中國的壓力，德國一本有關中國當權者習近平的新傳記《習近平傳》在線讀書會在漢諾威和杜伊斯堡臨時被取消。該書的兩位作者是德國《明鏡》周刊前負責人和《世界報》現任發行人奧斯特(Stefan Aust)和《星星》周刊長年駐華記者Adrian Geiges。他們本來計畫好，周三在漢諾威萊布尼茲大學和杜伊斯堡埃森大學舉辦其新書推介會，介紹他們眼中的習近平這位世界上最強大的人物。Geiges向《漢諾威彙報》透露說，儘管讀書會的細節早已談妥，但中國還是突然介入了。

奧斯特在Piper出版社發表的一份聲明中表示：“這是獨裁政權首次在經濟上正在超越西方，並試圖在國際上推行其和我們的自由背道而馳的價值。”Piper出版社社長Felicitas von Lovenberg表示：“兩所孔子學院取消活動是一個令人不安和令人困惑的信號。”

據出版社消息，上海同濟大學在漢諾威成功地進行了干預。在杜伊斯堡，是中國駐杜塞爾多夫總領事馮海陽親自出面，叫停了讀書會。

Geiges 向《漢諾威彙報》強調說，他們寫的傳記並不仇視中國政府，而是適當均衡的。但“顯然，這種適當均衡的報道對習近平來說已經不夠了。他現在想要的是國際社會對他的個人崇拜，就像在中國那樣。”