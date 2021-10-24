中國定雙碳工作意見 要求安全降碳應對轉型風險

中國官方日前發布有關碳達峰、碳中和工作意見，提到要確保“安全降碳”，應對綠色低碳轉型可能伴隨的各項風險，目標包括非化石能源消費比重在2025年達到20%左右、在2060年達到80%以上。

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這份“中共中央國務院關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見”9月22日發布，新華社24日公布內容。

中國已經提出2030年要實現碳達峰、2060年實現碳中和。這份“意見”說，這是中共中央“統籌國內國際兩個大局作出的重大戰略決策，是著力解決資源環境約束突出問題、實現中華民族永續發展的必然選擇”。

“意見”指，為達成目標，要堅持“全國統籌、節約優先、雙輪（政府和市場）驅動、內外暢通、防範風險”的原則。

其中包括：統籌做好應對氣候變化“對外鬥爭與合作”，不斷增強中國國際影響力和話語權；處理好減污降碳和能源安全、產業鏈與供應鏈安全、糧食安全、民眾正常生活的關係，有效應對綠色低碳轉型可能伴隨的經濟、金融、社會風險，防止過度反應，確保安全降碳。

目標方面，到2025年，綠色低碳循環發展的經濟體系初步形成，重點行業能源利用效率大幅提升。單位GDP能耗比2020年下降13.5%；單位GDP碳排放比2020年下降18%；非化石能源消費比重達到20%左右；森林覆蓋率達到24.1%，森林蓄積量達到180億立方公尺。

到2030年，經濟社會發展全面綠色轉型取得顯著成效，重點耗能行業能源利用效率達到國際先進水準。單位GDP二氧化碳排放比2005年下降65%以上；非化石能源消費比重達到25%左右，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上；森林覆蓋率達到25%左右，森林蓄積量達到190億立方公尺，二氧化碳排放量達到峰值並實現穩中有降。

到2060年，綠色低碳循環發展的經濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，能源利用效率達到國際先進水準，非化石能源消費比重達到80%以上，碳中和目標順利實現。

“意見”指出，要加強各級各類規畫間銜接協調，確保各地區各領域落實碳達峰、碳中和的主要目標、發展方向、重大政策、重大工程等協調一致。

在調整產業結構方面，要制定能源、鋼鐵、有色金屬、石化化工、建材、交通、建築等行業和領域碳達峰實施方案。鞏固鋼鐵和煤炭的去產能成果。加快推進工業領域低碳工藝革新和數位化轉型。展開碳達峰試點園區建設。

“意見”並就加快構建清潔低碳安全高效能源體系、加強綠色低碳重大科技攻關和推廣應用、持續鞏固提升碳彙能力等方面提出說明。