瀋陽大爆炸生命財產損失大 有網友質疑官方傷亡數字

遼寧省瀋陽市和平區太原街10月21日大爆炸事故的發生原因，仍在由官方調查認定中。到目前為止，爆炸事故造成至少5人遇難，47人受傷，近2000戶居民和近百家商戶受影響。

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據中國媒體報道，瀋陽爆炸事件發生後兩天。當局23日晚些時候通報相關一些情況，已經檢測受爆炸影響的樓宇86棟，仍在檢測剩下的13棟，包括爆炸中心的樓，並對1858戶居民、93戶商鋪簽訂核查確認，用於賠償和整修。不過，對於爆炸原因是由於管道問題還是液化氣罐造成，當局還沒有確認，稱仍在調查中。

據媒體10月13日的消息，瀋陽燃氣集團今年計畫改造老舊燃氣管網200公里，改造工程5月開工，目前剩餘44公里，預計11月10日前完成改造。

另外，事發街區曾發生過兩起燃氣爆炸事故。一次是2012年5月1日，太原街一家參茸專營店發生爆炸，致8人受傷。第二次是2013年3月4日，太原街附近的中華路與同澤街交彙處，施工人員失誤操作導致煤氣管道破裂，煤氣大量泄漏後遇到明火後引發爆燃。

網上大量的視頻和圖片顯示，此次太原街爆炸威力驚人，蘑菇雲高升到百米，現場相當慘烈，一片廢墟，有樓房被炸成裸樓，窗戶等全被炸飛，只剩下水泥框架。現場有許多人受傷，有人傷勢嚴重，急待救治。

許多網友鑒於大爆炸後像戰場一樣慘烈現場，以及事發地點屬於繁忙街道，對於官方公布的死亡數字表示質疑，稱“瀋陽人平常都穿着防彈衣嗎”？“是真的嗎”？

瀋陽爆炸案令人回想到今年6月發生的湖北十堰燃氣爆炸事故，因社區天然氣管道外泄，最終釀成25人死亡、138人受傷的慘劇。

此外，內蒙古阿拉善盟高新技術產業開發區內的一家化工廠10月22日深夜發生爆炸事故，造成4人死亡、3人受傷。目前，政府成立的調查組對事故原因正在進一步調查中。