約40小區封閉 近2千人隔離 石家莊超市搶購一空

10月24日，河北石家莊市通報新增確診病例1例，然而防疫動作卻相當異常：約40個小區立即被封，近2千人被拉走集中隔離，街上到處都是整排的防疫車運送隔離者，逾50萬人進行了核酸檢測。石家莊人慌了，超市的食品迅速被搶購一空。而之前當局曾宣稱，石家莊疫苗接種率超80%，但當局似乎對這波疫情防控仍毫無信心。

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據官媒報導，10月24日，石家莊市通報，23日新增確診病例1例。該病例居住於裕華區文河小區，已轉運至市定點醫院進行救治。截至24日9時，轉運隔離排查出的密接、次密接者1935人。當局稱，對該病例居住的小區、工作單位，以及排查出的密接、次密接者居住小區和工作單位內的所有人員進行了核酸檢測。截至24日9時，採樣519108人。

當局在10月23日公布了這名患者從10月10起的的活動軌跡，活動範圍遍及超市、購物中心、餐館、菜場、銀行等，涉及多個小區。當局要求與此患者有交集的人員，立即到當地社區報備。

另據官媒6月20日報導，據石家莊衛健委，6月30日前，石家莊要完成656萬目標人群疫苗接種，佔全市18歲以上人口的80%。

然而，當局對所公布的僅僅1例確診病例的疫情的反應卻異常劇烈，採取的措施仍舊是像去年發生疫情時一樣：封閉小區，大規模核酸檢測，大範圍集中隔離密接者。當局也不再提及疫苗接種率以及患者是否以及接種了疫苗。

網友發布的視頻顯示，當局列出40個被封閉小區的名單，其中涉及的人員包括政府官員和企業高管。經歷過前一波恐怖疫情的石家莊居民又開始恐慌，紛紛到超市搶購食物，菠菜的價格竟高達15元一斤。許多貨架的食物已經被搶購一空。

街上到處都在進行消殺。整排的救護車運送集中隔離者，救護車一陣陣的笛鳴聲更引加劇居民的恐慌。