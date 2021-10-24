香港銀行業將向警方申報涉嫌“違犯”國安法人士的資產

中國2020年6月底強行推動的“港版國安法”利劍懸頭之下，曾作為國際金融中心的香港的各家銀行，近日被香港銀行公會的最新指引建議，要申報那些被認定違犯“港版國安法”客戶的資產。

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據路透社10月24日報道，這個申報的建議在香港銀行公會10月22日提出的更新指引中有關“打擊洗錢”和“反金融恐怖主義”的常見問題中出現。該更新指引刊登在香港金管局的網站上。

相關指引條文要求，銀行應適當申報任何因危害國家安全行為被指控或逮捕的客戶的資產，或者當銀行收到執法部門信息，獲知或懷疑某一資產涉及違犯危害國家安全時，也應當申報。

報道表示，香港銀行公會的一位發言人說，根據國際慣例，香港銀行公會和銀行業界與包括執法部門在內的相關部門，討論反洗錢及反金融恐怖主義領域的問題。該發言人稱，為回應銀行提出的問題，根據業界的慣常做法，更新了指引中的常見問題。

報道說，香港銀行公會沒有立即回應路透社提出的置評請求。

中共當局去年6月30日深夜強行在香港實施國安法，可以將任何在北京看來是顛覆、分裂、恐怖主義或與外國勢力勾結的行為和言論入罪，刑罰最高可達終身監禁。

路透社表示，“港版國安法”強推3個月後，香港銀行公會在常見問題中增加了5條涉及反洗錢和反金融恐怖主義的指引，提醒銀行在國安法下的通報要求，如何處理執法部門的要求，以及涉及銀行業範圍分享信息的規定等。

根據當時的指引條文，被懷疑與國安法有關的銀行交易，應當與被懷疑涉及洗錢和金融恐怖主義的交易同等對待。

香港銀行公會的指引不是官方的規定，但適用於香港本地及國際的銀行。

英國金融時報此前引述一位在香港的一家國際銀行任職的合規人員表示，銀行“最安全“的方式或許是申報任何些微涉嫌違規的事情。該名合規人員舉例，如果一位親北京陣營的知名人士公開譴責一位香港人違反國安法，銀行便有義務調查。這位合規人士說，“若我們不肯定的話，申報比不申報為安全”。