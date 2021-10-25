中國兵工原董事長尹家緒被捕

在中共六中全會下月召開前夕，中國兵器工業集團原黨委書記兼董事長尹家緒涉嫌受賄、為親友非法謀利一案，遭中國最高人民檢察院今(25日)早公布，已正式逮捕尹家緒，高檢正進一步辦理該案。尹因其前任胡問鳴與前國家主席江澤民同鄉兼同期發跡而被指屬江派，今年4月受查時，是本年落馬的第八個省部級高官，亦是第二名落馬的中國軍工央企話事人。

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65歲的尹家緒在2013年至18年間出任中國兵器集團黨組書記兼董事長，今年4月涉嫌嚴重違紀違法，接受中紀委調查，9月遭開除黨籍。當時的通報指，尹家緒搞兩面派，處心積慮對抗審查；又利用職務便利在企業經營、款項結算等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物；又濫用公權力，將本單位的盈利業務交由親友經營謀取私利，致使國家利益遭受巨額損失等，對巨額國有資產損失負有主要領導責任。形容他「貪婪自私，家風敗壞，“靠企吃企”」。 通報續稱，尹家緒涉嫌受賄，且在黨的十八大後不收斂不收手，性質嚴重，決定開除其黨籍，並取消其享受的待遇，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

生於重慶的尹家緒，今年4月落馬時，是年內落馬的第八個省部級高官、第二個正部級高官。在此之前，本年已有七位省部級官員落馬，分別是中國政法大學原副校長於志剛、遼寧省政協原副主席李文喜、甘肅省委常委兼常務副省長宋亮、原中國國電集團公司副總經理謝長軍、貴州省政協原主席王富玉、山東省人大常委會原副主任張新起、原中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室副主任彭波通報被查。