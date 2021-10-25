港馬禁「香港」、「香港加油」惹反彈 有評論諷是「低級紅」、港府虛歉

武漢肺炎爆發近兩年來的香港首個大型公眾活動 – 渣打香港馬拉松(簡稱「渣馬」)，亦是《港區國安法》實施後首個大型活動，原稱尊重着裝自由的主辦單位，在與警方開會後改變態度，禁止「香港」或「香港加油」字樣出現在參賽者的衣服上或身上，引起網民反彈，不同評論員更指出，中國官媒曾多次以「香港加油」為題和內容鼓勵港人，諷刺禁止者是「低級紅」，而港府則是反智和虛歉。

廣告 繼續瀏覽後續

因疫情停辦一年的「渣馬」昨(24日)晨舉行，1.5萬名參賽者中，部分人因為穿着印有「香港」及「香港加油」字樣的上衣或褲子而被要求更換衣着才可參賽，亦有小腿紋身字樣為「香港」的跑手在警方要求下，以藥用膠布(又稱創可貼)遮蓋紋身才可繼續比賽，至少有一名跑手因不滿迢安排而退賽。目擊所見，部分「香港」字樣是2019年反修例運動時曾出現的雙體字，直看是「香港」，橫看是「加油」。

然而，渣打香港馬拉松2021籌備委員會主席高威林出席記者會時未有正面回應此兩組字句有何政治元素、只是不斷重申不希望體育活動加入政治元素後，「渣馬」官方社交平台便出現「洗版」現象，每一個帖子下的評論欄均有一、二百個留言，當中九成留言只是「香港加油」四字或諷刺主辦單位，甚至有人笑說，字樣改為「中國香港加油」應可「過關」；更有人建議「渣馬」日後應改名為「渣打中國香港馬拉松」；另有個別人士支持主辦方，稱有關口號的字體是一種圖標，禁是無可厚非，更指「香港加油」不應被「黑暴」騎劫。

不少評論員亦在網上評論事件，當中，曾在前《蘋果日報》撰寫專欄的馮晞乾在社交平台發帖，斥主辦方和警方的做法是非常不尊重選手，又諷刺此次爭議是「別有用心之徒」以「低級紅」手段炒作「香港加油」四字，令這個已被淡忘的口號重上熱搜，死灰復燃。

他詰問「香港」或「香港加油」有什麼「政治元素」？並指，「退一萬步，就算『香港加油』涉政治含意，也是中國官方認可的」，因為這四字是「《人民日報》常用語」，又舉例指該報在2019年11月和今年年初曾分別上載短片和發文，標題就是「香港加油」，並據此質疑香港警方和「渣馬」主辦單位與《人民日報》唱對台戲；更把原沒人講政治的渣馬，加入「禁止『香港加油』」這最有政治元素的行為。

另外，從電台叩應節目主持轉為評論員的吳志森直斥港府反智，難以明白單以「香港加油」四字如何危害國安？如何顛覆政府？反映港府虛歉到何種程度！又質疑警方是在妖魔化「香港加油」，反問當局，日後是否在日常生活也不可觸及「香港加油」！

他憤而指出，詰問「香港加油」的港人仍活在「舊香港」里，「新香港」是沒道理和標準可言的，講的是權力；而《人民日報》的例子是典型的「只許州官放火，不許百姓點燈」。

是次爭議緣起，是記者曾在渣馬復辦記者會上提問，會否對參賽者的衣着顏色式標語有限制？當時，高威林表示，只要不阻礙其他人比賽即可。當記者舉例如穿有「香港加油」字樣的衣服會否影響參賽資格時，高表示，香港一向「加緊油」，不認為「香港加油」的含義有問題。其後，網上出現跑手衣服的言論，而被視為支持反修例運動的「黃店」東主周小龍發帖，指會免費為跑手在衣服上熨燙「香港加油」，引來建制派批評，而周的呼籲在網上不見有多人響應，但民建聯議員葛佩帆指，有人疑欲在馬拉松發動集體穿「香港加油」服裝「抗爭」，以「香港加油」代替「光復香港」的「煽獨」口號，呼籲大會禁止相關人士參賽。及至上周四，高威林改發聲明，指參與賽事必須守法，強調運動不應加入政治元素或口號。警方消息人士更在賽前透露，賽事當日會動用二千至三千名警力維持秩序。