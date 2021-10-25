費加羅報文章引發中國駐法使館反彈

中國駐法國大使館官網25日發出標題為“中國必須統一，也必然統一”的聲明，批判法國費加羅報日前刊登的有關文章，引髮網友熱議。

廣告 繼續瀏覽後續

法國最大報費加羅報（Le Figaro）資深記者法雷提（Sebastien Falletti）10月18日分別以“台灣，美中軍事角力中心”與“台灣議題能否引起第三次世界大戰？”為題連發兩篇報導，內容強調中國對台侵擾以及台灣對抗中國策略。

該文寫道：“（共機擾台）目的在展示習近平‘統一’福爾摩沙的決心，同時恫嚇台灣人民與軍方。這也讓美國與歐洲國家對於支持台灣年輕民主的風險有所警惕。”台灣失守不僅會對世界經濟造成嚴重影響，“意味著專制模式與軍力戰勝蓬勃民主，也代表西方自由模式的慘痛挫敗”。

法雷提也在文章中以歷史角度解析兩岸的差別，指台灣最早居民是來自玻里尼西亞地區的原住民族，接著曾被葡萄牙、荷蘭殖民，被清朝攻佔，之後於1895年割讓日本。1945年日本戰敗後，命運擺盪，來到因敗給毛澤東而撤退來台的國民黨蔣介石手中。

顯然對此不滿的中國駐法大使館25日官網聲明表示：費加羅報近日多篇報導“大肆渲染‘中國入侵’，公然鼓吹‘第三次世界大戰’，為‘台獨’分裂勢力張目”。中國大使館特別點名法雷提的兩篇專文，批評他“散布大量謊言謬論，嚴重誤導社會公眾”。“通過編造民主對抗專制的敘事，妄圖掩蓋台灣問題事關民族大義的實質”、“通過肆意歪曲歷史和現實，妄圖解構中國對台灣擁有主權的事實”與“通過渲染‘第三次世界大戰’，妄圖否定中國政府捍衛國家主權和領土完整的正義性”。

中國使館聲明中強調，“用什麼方式解決台灣問題，完全是中國內政。任何主權國家都有權採取一切必要手段包括軍事手段，來維護本國主權和領土的完整”。

最後，中國“提醒法國某些媒體人”，應“恪守職業道德，尊重事實”。

中央社報道說：中國駐法使館24日的相關推文也引發熱烈討論。法雷提本人引用中國使館推特並幽默回應表示，“親愛的中國大使館，謝謝你們向來對費加洛報的忠實閱讀”。

有4.6萬跟隨者的法國記者兼作家喬瑟夫（Macé-Scaron Joseph）寫道：“這個世代的訊號：說謊者高喊有人說謊，攻擊者高喊攻擊。台灣是現今世界上最自由的國家之一。我們了解到，這對已變身為大使館的宣傳中心來說，是無法容忍的。”