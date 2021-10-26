收緊查閱土地和公司註冊資料 查閱者資料可送警方

號稱信息中心的香港，其政府將進一步收緊市民獲取公開資料的途徑，由下月起，任何人向公司註冊處和土地註冊處查閱相關註冊資料(簡稱「查冊」)時，均須提供姓名和身分識別資料，而查冊目的須與處方備存資料的目的相符，以及不會違反私隱條例，否則可被控以虛假聲明；相反，該處可能會把查冊人的數據轉交予執法機關跟進。香港記者協會主席陳朗昇指港府做法違反公開透明原則，亦令查冊者承受不必要的法律風險，削弱新聞界的監察權力。

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兩個部門的新安排，事先未經諮詢，亦沒有召開記者會解釋新規定，只是在昨(25日)天於其網站上公布及以電郵通知用戶，傳媒無法了解港府為何收緊查冊安排，特別是立法會剛收緊私隱條例，把「起底」列為刑事罪行，並賦權個人資料私隱專員就此進行刑事調查和檢控，包括要求公司提交資料，已有效防止「起底」，甚至引起跨國科技公司憂慮正常業務受影響。

土地註冊處載有所有土地和樓宇買賣人的個人資料，處方聲稱為了保障私隱，由下月1日起，查閱土地紀錄者須提供辨識身分資料，例如姓名及身分證明文件編號，並確認無意及不會在違反《個人資料（私隱）條例》的情況下使用查冊所得資料，亦不會將該等資料備存及讓公眾以與「紀錄宗旨無關之目的」去查閱。另外，查冊者必須符合查冊規定，其查冊申請才會被接納，例如該處備存土地登記資料供市民查閱，目的是防止秘密及有欺詐成分的物業轉易，及提供容易追溯和確定土地財產及不動產業權的方法。

公司註冊處的新安排與土地註冊處類同，由下月起，查冊者須在查冊前提供個人資料，並繼續按現行安排作出其查冊目的之聲明，以及確認查冊所得資料只能作聲明的用途。

香港記者協會昨晚發表聲明，對新查冊安排表示「極度失望」，指處方訂定新安排時，沒有確立記者因新聞工作使用查冊的權利，例如把「公眾利益」或「新聞用途」列為查冊目的之一，為記者帶來不必要的法律風險。該會主席陳朗昇解釋，私隱條例有保障新聞界的工作權利，但港府會以其他條款控告傳媒，以香港電台編導蔡玉玲為例，她就2019年元朗「7.21襲擊事件」進行調查報道時，須調查一輛現場車輛的車主資料以便採訪，但發現在運輸署查冊系統中的查冊目的已刪去原來的「其他」一欄，惟有剔選相近的「其他有關交通及運輸的事宜」一欄，結果成為首位國查冊而被控及裁定作出虛假聲明罪成的新聞工作者，罰款六千港元。他預料，新安排明顯加大採訪新聞的成本及傳媒工作者的憂慮，披露權貴的不法行為和不正當關係的調查報道會首當其衝，受惠的只會是那些不願被傳媒揭露惡行的人。

翻查資料，中外傳媒過去有不少報道均需倚賴公司及土地查冊，例如中國國家主席習近平2018年時被揭其家族在港擁有逾6億資產、前總理溫家寶2012年時被揭在任時利用家族成員斂財及隱秘財富事件、律政司長鄭若驊的屯門獨立

屋2018年時被揭發屬僭建，以及財政司長陳茂波2012年被揭發其任董事的公司購入多個單位作「劏房」出租牟利等。

港府收緊查冊已成趨勢，在兩個部門下月實行「查冊實名制」前，近年收緊查閱的公開數據計有生死紀錄、車牌數據、公司董事的聯絡數據和個人資料、選民數據等。