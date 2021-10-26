收緊：港府將取消大部分獲豁免檢疫入境群組 冀爭取與大陸通關

在亞洲金融業組織公開抱怨香港相對過緊的防疫措施有損香港金融中心地位後翌日，香港特首林鄭月娥宣布，會取消大部分現時獲得豁免檢疫、毋須隔離便可進入香港活動的群組，只繼續豁免有緊急必要性，以及與香港運作相關的行業，例如跨境貨車司機，以爭取北京儘早讓香港與中國內地通關。

廣告 繼續瀏覽後續

現時進入香港的旅客，須按入境地的疫情風險而在抵港後隔離兩至三星期，但根據《若干到港人士強制檢疫規例》，作為港府第二把手的政務司長可把兩大類、六小類人士免檢入境香港，當中，商界人士屬第二大類，即「該人或該類別人士的行程，對關乎符合香港經濟發展利益的生產作業、業務活動或提供專業服務的目的屬必要」，例如影星妮歌潔曼早前便據此獲政務司長豁免入境隔離十四天的要求，在港拍攝。現時未知此類別會否被取消；而另一大類為維持香港和港府正常運作，以及保障港人安全及健康所必須者，預料當中的六小類會有刪減。

林鄭月娥今(26日)早出席會議前表示，已向北京的中央政府提交意見，令香港的防疫措施與中國內地較為一致，除了市民進入政府處所時要使用「安心出行」手機程序之外，大部分豁免檢疫進入香港的群組亦將會取消，至於外商憂慮香港長期維持嚴格的出入境防疫措施會影響香港的金融中心地位，她重申，與內地通關是現時的首要目標，假如放寛入境限制，或改為採用與病毒共存策略，只會令通關內地機會下降。她認為，遲遲未能與內地通關，反而會大大降低香港作為貿易樞紐及金融中心的吸引力。

對於有報道引述消息指，港府正爭取12月展開首階段通關，林鄭月娥沒有正面回應，只是說，目標是越早越好，通關規模會有序地由小到大，初期會實施配額，不會回復疫情前開放多個口岸讓市民隨便進出內地。

亞洲證券業與金融市場協會（Asifma）周一公開曾致函香港財政司長陳茂波，指出香港對病毒零容忍的策略正在損害其金融中心地位和長期經濟復蘇，該會近半公司正考慮將部分業務和員工轉移到其他地方。而在此之前已有評論指出，防疫措施反映了享有國際地位的香港的進退維谷，一方面，要與採取「與病毒共存」策略的國際社會保持交流和關係，另一方面，又要與跟對病毒採取「零容忍」的中國接軌，以達致通關，過程中難免出現兩面不是人的局面。