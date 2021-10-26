日本皇嗣秋筱宮家長女真子與小室圭結婚並召開記者會

日本皇嗣秋筱宮家的長女真子10月26日上午，遞交了結婚登記表，正式與大學同學小室圭結婚。下午兩點，小室夫婦在東京的一家酒店舉行了記者發布會。

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據宮內廳透露，結婚登記於26日上午由宮內廳的職員代理向當地政府提交，並得到受理，真子將成為平民，離開秋筱宮宅邸，告別她在那裡度過了30年的赤坂禦用地。

會見開始，真子談到了自己對婚姻的感受，她說：“對我來說，圭是不可替代的存在，而對我們來說，婚姻是珍重自己心靈的同時生存下去的一種必要的選擇。”

小室圭說：“我愛真子。我想和我所愛的人度過僅有一次的人生。到目前為止，無論是幸福還是不幸時候，我們都相互體諒與鼓勵。

在舉行記者招待會的酒店，真子的妹妹佳子為了聲援姐姐，在另外一個房間里等待姐姐。

日本宮內廳10月25日發布了關於真子結婚記者會的見解，這份文書指出：

從記者會開始，兩人發言，說出想傳達給大家的事情，有關事先提出的5個問題的回答，將交給記者代表。這以後兩人退席。

宮內廳在解釋以書面形式回答問題的原因指出：

真子對她提前收到的五個問題中包含可能把錯誤的信息給人已是事實的印象，對此她受到了強烈的衝擊。一想到對於這樣的問題，在很多拿着相機的人們的圍繞下進行朗讀，並進行口頭回答，恐懼感就會襲來，感到強烈的不安。綜上所述，不可能再有口頭問答的環節了。

10月1日，日本宮內廳正式宣布，真子將於10月26日與小室圭結婚，真子已被確診為“複雜性PTSD症（創傷後應激障礙）”， 這是因為讓她感到對她自己、她的家人以及小室及他的家人的誹謗中傷持續發生。

小室圭通過三年苦讀，今年5月從紐約的福特漢姆大學設立的法學院畢業，福特漢姆大學法學院是歷史超過百年的名牌法學院，該學院位於紐約市的曼哈頓，是該市八所經過美國律師協會（American Bar Association）認證的法學院之一。據說小室已在曼哈頓市中心的一家大型律師事務所工作，這家事務所在紐約、華盛頓、加利福尼亞等地設有5個據點，擁有300多名律師。這家法律事務所的網頁上也介紹了小室圭，其年收為2200萬日元（約123萬人民幣）。

最近，小室圭還在美國紐約律師協會舉行的論文競賽中獲得金獎，根據律師協會的網站，小室先生在商法競賽中獲得金獎，他的論文題目是《連接網站的合規問題及對創業家的影響》

小室在上次相同的比賽中，發表了《如何解決眾籌面臨的問題》並獲得亞軍。獲得獎金為2,000美元。