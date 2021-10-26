維族艾山案周三再審：人權組織擔憂他被從摩洛哥引渡回中國

中國和摩洛哥的引渡條約在今年1月生效後，摩洛哥即在7月拘捕了從土耳其入境的維吾爾族青年伊地熱斯-艾山(Yidiresi Aishan)，他被中國指控涉及恐怖活動，面臨被引渡回中國。該案件將在當地時間周三(27日)再度提訊。國際人權組織和維吾爾人組織擔憂，一旦艾山被遣返中國，將面對終身監禁甚至更殘酷的對待。

廣告 繼續瀏覽後續

位於美國的自由亞洲報道：被摩洛哥政府扣押超過3個月的34歲維吾爾族青年艾山將在摩洛哥首都拉巴特的最高上訴法院面臨又一次庭審。

總部設於西班牙馬德里的人權組織“保護衛士”，一直為艾山案而聯絡當地律師和關注組織，並呼籲國際關注。 該組織的彼得‧達林(Peter Dahlin)擔心如果摩洛哥通過引渡程序，艾山很快會被送回中國。雖然國際刑警組織已經刪除“紅色通緝令”，但他被無根據地指控涉及恐怖活動，又由於他是維吾爾人，所以被送回中國將很可能面對終身監禁或更遭糕的後果。對艾山而言，他是在為自己的生命而戰。”

據介紹，艾山在2012年離開新疆，到土耳其任職電腦工程師，從2016年起活躍於當地一份維吾爾人報章、協助活躍人士受訪，並收集有關在新疆暴行的證言。他在當地曾三次被拘捕，由於土耳其和中國之間存在引渡條約，加上憂慮被土耳其驅逐出境，艾山在今年7月19日飛往摩洛哥卡薩布蘭卡，不料在機場就被當局以國際刑警組織的“紅色通緝令”為由拘捕。

由於摩洛哥與中國的引渡條約已於今年 1 月生效，艾山的案件成為引渡條約生效後的首宗尋求引渡案件，引起國際社會關注。對華政策跨國議會聯盟(IPAC) 共同呼籲摩洛哥政府停止引渡，聯合國特別程序(UN Special Procedures)也去信摩洛哥表達關注。