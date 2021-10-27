北京反對台灣參與聯合國事務，強調：只有主權國家才能加入聯合國

美國國務卿布林肯關於支持台灣參與聯合國的表態立即引發北京反響，中國國務院台灣事務辦公室新聞發言人馬曉光周三指出：台灣沒有任何權力參與聯合國事務，只有主權國家才能加入聯合國。

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美國國務卿周二透過官方網站發表正式聲明，強調“台灣有意義地參與聯合國系統，不是一個政治問題，而是一個務實的問題”，並呼籲聯合國所有成員國支持美國的主張。布林肯強調：台灣的貢獻對應對目前全球眾多的空前挑戰“十分必要”。

法新社報道指出：在台海兩岸緊張局勢升級的背景下，美國國務卿布林肯周二表示：台灣是美國的重要合作夥伴，也是民主成功的例證。

台灣方面對美國國務卿的表態深感欣慰。台灣外交系統透過推特指出：感謝布林肯視台灣為美國重要合作夥伴和民主模式的表述。這種支持對“有效應對全球挑戰至關重要”。

中國也立即做出回應。國務院台灣事務辦公室新聞發言人馬曉光反對台灣參與聯合國事務，強調：只有主權國家才能加入聯合國。

法新社指出：美國經常捍衛台灣在聯合國機構以及其他國際會議中的代表權力。但在當前與北京緊張關係達到前所未有的程度之際，美國發表此類聲明，似乎是為了傳遞新的強硬立場的信號。

中國視台灣為其領土的一部分。近來，中國軍機成倍地增加了擾台次數，引發對改變台灣現狀的擔憂，從而導致美國提高聲調。上周，美國總統拜登做出“承諾”表示，在中國對台發動襲擊的情況下，美國將予以捍衛。

拜登的表態引發北京不滿，北京提請美國總統“謹慎”行事，以避免“嚴重損害中美關係”。美國隨後則表示：華盛頓對台立場“沒有改變”。