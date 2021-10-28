格拉斯哥氣候峰會在即 英駐聯大使：預期習近平不會出席

英國常駐聯合國代表芭芭拉·伍德沃德（Barbara Woodward）周四表示，英國預期中國國家主席習近平將不會到蘇格蘭參加COP26氣候峰會，中國已表明會派氣候變化事務特使解振華與會。中國向聯合國氣候變化框架公約秘書處提交自主貢獻報告。

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路透社報導，聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議(COP26）10月31日將在蘇格蘭格拉斯哥舉行。伍德沃德周四在紐約聯合國總部向媒體表示："中方已表明將由主要氣候變化事務特使解振華代表。所以就我們的理解，習近平不會來。"

伍德沃德說："作為東道主，我們一直非常清楚表示歡迎所有人參與峰會，但得是親自出席。"她並表示，全球約有140名領導人預計前往蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）參加峰會。

中國是當前全球最大溫室氣體排放國。科學家警告全球暖化已逐漸瀕臨失控，這次COP26會議的目的是希望全球採取更有強有力的行動、撥出更多經費來對抗氣候變遷。

另外，中國《聯合國氣候變化框架公約》國家聯絡人，向公約秘書處正式提交《中國落實國家自主貢獻成效和新目標新舉措》，以及《中國本世紀中葉長期溫室氣體低排放發展戰略》。

生態環境部稱，此次是中國履行《巴黎氣候協定》的具體措施，體現中國推動綠色低碳發展、積極應對全球氣候變化的決心和努力。

有關新舉措總結了2015年以來，中國落實國家自主貢獻的政策、措施與成效，提出新目標及落實新目標的重要政策，並闡述中國對全球氣候治理的基本立場、所作貢獻及進一步推動應對氣候變化國際合作的考量。

有關發展戰略在總結中國控制溫室氣體排放重要進展的基礎上，提出中國21世紀中葉長期溫室氣體低排放發展的基本方針及戰略願景、重點及政策導向，闡述中國推動全球氣候治理的理念與主張。

另據美國媒體報道，美國總統拜登將前往參加蘇格蘭格拉斯哥舉行的氣候峰會。美國白宮國安顧問沙利文 (Jake Sullivan) 周四表示，拜登將在歐洲行中"鞏固對全球最低企業稅率的進展"。

沙利文表示，在兩場峰會召開前，美國與歐洲是團結一致的。目前也已證實中國領導人習近平與俄羅斯總統普京都不會親自參與領導人級別的峰會，因此美國與歐洲國家將在"G20與COP26會議上鼓勵各方，並團結一致推動議程。"

據報導，拜登預計在格拉斯哥氣候峰會上向各國強調，美國目標是在2030年底時，美國溫室氣體排放量將比2005年減少50%至 52％。

然而，由於拜登的"重建美好未來"（Build Back Better）計畫中的氣候政策，在美國國內仍在與國會議員爭論中，因此導致其在海外的說服力下降，恐難以讓各國相信美國能履行承諾。