將近兩年不出國門的中國領導人習近平，年底前出國的可能性似乎不太大，他將不會親自出席30，31日在意大利羅馬舉行的20國集團峰會，這個星期天在英國舉行的聯合國氣候變化大會，習近平至今尚未表態，普遍預計習本人也將缺席。習近平現在習慣了以“遠距”“視頻”參加國際會議，以往國際大場合從不缺席的習近平，近兩年不出國門一步，引發許多猜測。

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即將在蘇格蘭格拉斯哥召開的氣候大會，法國總統馬克龍期待習近平在減排方面作出新承諾，他希望中國在全球氣候變化問題上給世界一個“決定性信號”，習近平不去，派去開會的部長們只好事事請示，不會有任何實質性決定，有國際媒體援引觀察人士懷疑：習近平缺席這次氣候峰會會被視為中國領導人因無法面對外界壓力而決定臨陣脫逃。

英國首相約翰遜周三發出預防性質的警告，這次氣候峰會將“非常困難”，甚至有失敗的危險，其中一個理由，20國集團中，17國此前已經遞交了減排計畫，獨獨中國和印度兩個大排碳國按兵不動。

本來外界預期習近平與拜登有機會在G20峰會時舉行雙邊會談，但習不來了。那麼，白宮證實，年底前拜登和習近平會舉行會談，這也是“網上參加”，美國國家安全顧問沙利文解釋得很外交：從拜登的角度看，認為他有機會和習近平面對面，現在若因疫情考量無法親自出席會議，那通過視頻會談則是次好選擇。

習近平1年零9個月不出國門，擋箭牌是出於防疫的考慮，當然，距離冬奧會不到100天了，曾經宣告抗疫勝利的中國至今還沒有完全控制住新冠疫情，習近平可能憂心忡忡，但觀察人士指出，這種沒有“完全控制住”，也就是北京要求的“清零”政策，是不是多少有點荒唐，參加20國集團會的領袖們 ，哪一個的國家已經“清零”了呢，邊工作，邊生活，邊抗疫，西方國家大抵如此，清零把中國害苦了，蘭州發現了幾例，400多萬人的省城就這樣糊裡糊塗封城了。也有另一種解釋稱，習近平不出國，主要是避疫。

但還是有分析認為，習近平出不了國，主要是“安內”的需要，疫情其實是其次了，最重要的就是11月要召開中共六中全會了，這次全會，要做的就一件事，通過『中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議』。

習近平為什麼急於推出這樣一個歷史決議，分析認為，因為這個決議“主要是自我肯定”，為什麼要“自我肯定”呢，因為二十大習近平要準備連任，“必須要給出一個說法”，“自我肯定”就是把習近平擡高到與毛澤東一樣高的水平，把習近平的意志真正肯定為全黨的意志，“鞏固習近平核心地位與政治權威”，這樣一肯定，“說法”就水到渠成給出來了。

赫魯曉夫的教訓

但也有疑問，習近平兼了中共中央所有重要的組長，幾乎掌握了全部的權力，有栗戰書為他宣示“一尊”，有王滬寧為他捉筆撰文，李克強已成了偶爾敲敲經濟邊鼓的角色，老臣王岐山雖然出謀畫幫習近平反腐清黨，但好時候也過了，現在也不過是一個虛設，習近平為什麼還需要說法或者需要肯定呢？

中共歷史上已經做過兩次“歷史決議”，前兩次是為了確立毛澤東和鄧小平的領導地位，對大權超過鄧小平，威信遠次毛澤東的習近平來說，這次不是確定他的地位，肯定他的地位，因為這些都不存在疑問，因此分析認為，主要是要確定 他的未來。

習近平廢除國家主席任期制，等於為自己終身執政鋪了路，也等於把“廢除領導人終身制是鄧小平最重要的遺產”棄之如敝履。

廢除了中共自己的家法，就有要把“黨天下”變成“習天下”的嫌疑，黨內的暗涌是存在的。所以習近平可能還是有點忌諱，因此要閉關，把一切做到萬無一失，因此，現在是關鍵時刻。

推上有人議論，習會不會擔心像當年的赫魯曉夫？1964年10月，統治蘇聯的赫魯曉夫在黑海之濱休假，在莫斯科，有他親手提拔的對他“絕對忠誠”的勃烈日涅夫、包括克格勃首領看家，沒想到，這個看起來很平庸的勃烈日涅夫發動了政變，偉大領袖赫魯曉夫一夜之間罪過累累，“被退休”了。