新香港選舉：將卸任議員問計中聯辦須否「安排競爭」

中國人大通過香港選舉新規，3月30日，香港政制及內地事務局局長曾國偉，香港特別行政區行政長官林鄭月娥及香港政制及內地事務局常任秘書長唐潤光在新聞發布會上致辭。

立法會選舉提名期明(30日)天展開，為免因為缺乏主流民主派參選而造成「清一色」建制派自動當選現象，不少建制派中人均表示，是次選舉會是一場有競爭的選舉，有關「精神」不單影響地區直選，部分一向由業界推選代表而自動當選的功能組別，即使已有接棒人選，仍問計於「理論上」不應插手香港內部事務的中央政府駐港的聯絡辦公室，是否需要「安排」其他人參選，使選舉看來有競爭，把中聯辦協調選舉這沒有公布的官方職能公諸於眾。

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事緣已循進出口界自動當選四屆共十七年立法會議員的黃定光，在72歲之年決定不再連任，並已覓得接棒人，昨(28日)午更為此走進中聯辦。他其後向傳媒表示，將交棒予本身是律師的全國政協委員黃英豪，此行主要希望了解當局對黃英豪自動當選的意見，以及是否需要安排其他合適人士選參選。

他未有向傳媒透露與中聯辦那位官員會晤，但就引述對方稱，中聯辦認為有競爭是好事，但要順其自然，亦要尊重商會意見。黃續稱，他會再看看商會有沒有其他會員有意參選。

根據中聯辦官網，其主要職能有五項，分別是聯繫北京政府其他駐港機構、協助中國內地管理在港的中資機構、促進中港交流、處理涉台事務，以及「承辦中央人民政府交辦的其他事項」，未知協調選舉是否北京政府交託中聯辦的事項，但至少過往未有公布。

進出口界選民原包括領有進出口應貨稅牌照或政府指定進出口界商會成員，理論上包括在人口普查中報稱從事進出口行業的在職人士，但由第二屆的1998年起，便由建制派人士自動當選。其他商會或工業界別，其候選人亦多由界別內的聯會決定，不時出現自動當選的情況，相關候選人亦與中聯辦保持良好關係。

地區直選方面，在主流民主派退出戰場後，亦可能出現自動當選的情況。新選舉制度下，香港將畫分十區，每區采「雙議席單票制」，作為建制派第一大黨的民建聯已決定每區均派人出選，而親北京的工聯會亦會派出三人在三個選區出線，但自由黨則放棄直選，轉攻選舉委員會議席，令部分選區可能只有兩名建制派出選而自動當選的情況，以往十多二十人爭七至九個議席的競爭激烈情況將不再復現。

港澳研究會副會長劉兆佳估計，無論是非建制、泛民、第三條路線或反對派人士，都看不到有很多人透露有興趣參選，在此情況下，部分選區沒有非建制參選人，以及兩席全落入建制手中，均不足為奇。

但中國人大常委譚耀宗昨日仍然向傳媒表示，今次選舉的議席有所增加，相信會吸引各階層、來自不同團體，有意改善民生、促進經濟的人士參選，是一場有競爭的選舉，相信不會「清一色」。