COP26全球氣候峰會 中國正式提新氣候承諾 法媒悲觀結果

就在 COP26 開幕前幾天，世界溫室氣體排放大國中國保證將分別在“2030 年之前” 達到二氧化碳氣體排放峰值，以及在“2060 年之前”達到碳中和的目標。

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10 月 28 日周四，聯合國宣布，在應對全球變暖的重要會議 COP26 開幕前三天，全球碳排放大國 - - 中國正式提交了新的氣候承諾。 北京因此承諾，在中國的這項“國家貢獻”（NDC）中提及，“2030 年前”達到排放峰值和“2060 年前”實現碳中和，這些目標與習近平主席的聲明一致。

中國國家主席習近平將不會參加即將在羅馬召開的G20峰會以及在蘇格蘭格拉斯哥舉行的本次聯合國氣候大會第26次會議。當然還有接下來的中非峰會，估計習近平也不會前往，實體與會。 根據法國媒體，這是中國孤立的象徵。

中國於 9 月 22 日提出了到 2060 年實現碳中和的計畫，也就是說，儘可能全部吸收掉它所排放的二氧化碳量。。對於造成全球溫室效應，佔了全球廢氣排放量 28%、以及全球消費媒體量的54% 的這個國家來說，這是一個非常大的飛躍進步！ 世界第二大產油國俄羅斯於 10 月 13 日也緊隨其後仿效中國，10 月 23 日緊隨其後的是第三大產油國沙特阿拉伯。

中國承諾：空氣中碳含量濃度降低逾 65%

發布在聯合國氣候變化框架公約 (UNFCCC) 網站上的這些中國的新承諾同樣還規定，與 2005 年相比，把空氣中碳含量濃度（二氧化碳排放量與 GDP 相比）降低 65% 以上。

雖然中國之前的這項“國家自主貢獻”（NDC）中提及國家自主貢獻承諾到 2030 年將其碳強度降低 60% 至 65%，並在“2030 年左右”達到排放峰值，但北京在其目前的國家貢獻主張中提醒說，發達國家必須“承擔歷史責任，堅決地繼續在減少廢氣排放上起帶頭作用”。

根據 2015 年召開的全球氣候變化峰會所簽署的巴黎協議，該協議標示了將全球暖化控制在溫度上升要遠低於 +2°C 標記的雄心，如果可能的話，與前工業化時代相比 只能上升+1.5°C，所有簽署國必須每提交沒5年向上修訂這項“國家自主貢獻”（NDC）的數據。

造成全球溫室效應的廢氣排放量，佔了四分之一以上的中國，因此在本周日在格拉斯哥（蘇格蘭）正式開幕的 COP26 全球氣候變化峰會上，受到萬方矚目。雖然，儘管習近平不會前往格拉斯哥，但聯合國周一表示，最近幾周做出的新氣候承諾仍在將世界推向溫度升高 +2.7°C 的“災難性”變暖。

法國媒體已悲觀地指出：會再一次老戲重演，10月31日至11月12日在蘇格蘭的格拉斯哥舉行的 全球暖化峰會COP26，這又會是一次所謂的“最後一次機會峰會”，將會根據一成不變的戲劇結構將上演，也就是：國家元首和政府首腦將真誠地抗議，非政府組織將指責這些政要們在撒謊 - - 這也非錯誤的說法 - 通過敦促他們要轉變為廢氣排放量的去增長 - 幸運的是沒有機會做到這點- - 然後企業們會抱怨，因為技術進步將在討論中被遺忘。 同樣這也會發生在核能問題上，這也是在些政要圈中禁止的主題。 直到下次的 COP27，一切都可以再重新開始。