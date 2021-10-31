格拉斯哥氣候峰會：約翰遜警告格拉斯哥會議如失敗將"全盤皆輸"

聯合國氣候峰會周日在蘇格蘭格拉斯哥開幕。英國首相約翰遜警告：如果格拉斯哥會議失敗，將"全盤皆輸"，約翰遜強調世界各國領導人採取新的的緊迫性。本屆聯合國氣候變化大會主席夏爾馬也呼籲各國共同努力，避免全球暖化帶來最具災難性的影響。

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法新社消息，約翰遜周日在羅馬G20峰會的記者會上表示，“如果格拉斯哥(氣候峰會）失敗了，那就"全盤皆輸""無可挽回"了。”約翰遜並表示，屆時，巴黎協定也將付諸東流。

約翰遜表示，“我們在G20峰會上(在氣候變化問題上）取得了合理的進展，但這還不夠”。約翰遜表示，預計周日在蘇格蘭格拉斯哥開幕的聯合國氣候大會有60%的成功機會，約翰遜說，接下來的幾天將“非常艱難”。

為期兩天的20國集團（G20）領導人峰會在意大利羅馬閉幕，法新社報導，根據峰會發表的最後公報，要落實全球平均氣溫增加不超過攝氏1.5度的目標，並採取有意義和有效的措施。G20會員國並承諾，針對碳排放要採取行動。但是實現凈零碳排放，並沒有設定具體目標。G20會員國碳排放佔全球總量的80%。

約翰遜對G20峰會上的承諾表示歡迎，但形容是“迅速變暖的海洋中的水滴”，約翰遜表示，很多國家公布了減少溫室氣體排放的計畫，但這還遠遠不夠，英國政府的目標是在2050年實現碳中和。

約翰遜表示，“如果我們想防止格拉斯哥氣候會議失敗，那麼這種情況就必須改變，否則，巴黎協定將是“白紙一張”。約翰遜稱，格拉斯哥氣候大會能否取得進展，取決於所有人的意志和勇氣。

而在周日開幕式上，本屆聯合國氣候變化大會主席阿洛克·夏爾馬(Alok Sharma）呼籲各國共同努力，避免全球暖化帶來最具災難性的影響。

夏爾馬強調，11月12日閉幕的這場峰會，是按照巴黎協定目標將全球升溫幅度控制在攝氏1.5度內的"最後、最佳希望"。他表示，全球各地都已透過"洪水、龍捲風、野火、破紀錄高溫"等現象，切身感受到氣候變遷的影響。

夏爾馬在開幕式說，"我們知道，我們共有的星球正越變越糟"，氣候變遷的腳步並未因新冠疫情爆發而暫停。聯合國氣候大會因疫情被迫延期1年。他呼籲："如果我們立即行動，並且齊心合力，就能保護這個珍貴的星球。"

在開幕式結束後，各國官員們開始着手處理一系列程序問題。周一各國領導人將齊聚蘇格蘭最大城格拉斯哥，也顯示各國遏制溫室氣體排放與應對氣候變遷所做的努力。

本屆峰會中，談判代表將努力解決自2015年巴黎氣候協定達成至今仍懸而未決的問題，並設法加緊努力，防止本世紀全球氣溫較工業化時代之前水平上升超過攝氏1.5度。

為期十多天的聯合國氣候峰會在格拉斯哥召開之際，大批示威者抵達蘇格蘭當地集會，呼籲世界各國領導人對氣候變化採取行動。示威者在市中心高舉"別只說不做"和"停用化石燃料"等標語。

瑞典"環保少女"通貝里也從倫敦搭乘火車抵達，她由大批警員護送前往格拉斯哥。

主辦單位估計，下月5日舉行的大型示威活動，將有多達10萬名來自全球各地的關注環保人士參與。

蘇格蘭警方部署6千警力和5百名軍人維持秩序。