台灣學者：中俄艦隊在日本選舉前挑釁 成自民黨最佳助選員

中俄兩國領導人出席在廈門舉行的金磚峰會資料圖片

日本日前順利完成眾議院選舉，由岸田文雄領導的自民黨在眾議院選舉中獲得過半席位（總數465席次），維持第一大黨地位，加上聯合執政的公明黨，合計取得超過6成的席次。有台灣學者認為：中俄艦隊在日本選前挑釁日本，成為自民黨最佳助選員。

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台灣國策研究院11月1日上午舉行“日本大選、G20與美中競爭”座談會，就剛剛結束的日本眾議院選舉，新台灣國策智庫研髮長、日本學會理事李明峻表示：中俄艦隊在10月下旬選前實施“中俄聯合戰略巡航”，聯合通過津輕海峽和大隅海峽，雖然中方認為有助震懾美國及其地區盟友，但某程度成為自民黨最佳助選員，同時日本各黨幾乎都對此提出批評。

李明峻指出，岸田曾強調經濟國安與台海安全的戰略升級，表示台灣位於民主與專制對抗的最前線，日美兩國有必要就台灣有事進行聯合兵推演練，這種“台灣有事，日本也無法置身事外”的論述，已成為自民黨的主流觀點，雖然岸田在黨內被視為鴿派、自由派，但岸田在安保問題上展現對中強硬姿態。

李明峻分析，選前民調有超過9成日本民眾對中國觀感差，逾7成民眾支持日本應該參與維持台海穩定，而日本人對台灣懷有親近感者高達7成7，台灣人也對日本懷有親近感者近8成，在這種情況下，短期內台日關係看不出有變壞的徵兆。

台灣國策院執行長、日本學會會長郭育仁指出，“親中在日本已沒有市場”，中國及俄羅斯艦隊10月中旬通過津輕海峽，如果以軍事實務面觀察，這項軍事行動毫無意義，因為津輕海峽最窄19公里，深度400公尺、最淺不到100公尺，不利大型艦隊通過，若遭攻擊將毫無反擊能力，此舉完完全全是對日本的挑釁。

台灣民進黨立委羅致政則表示，競爭是美國、中國關係的主軸，且美國不是單挑中國，而是採取多元的做法，與國際夥伴共同因應中國崛起，從日本選舉結果，以及G20的氛圍可以看得出來，無論是各國內部小氣候、國際大氣候，很多國家都支持美對中國採取強硬態度。