曾辦12港人案 藺其磊被註銷律師執照 直指公權力違法

再多一名接受「12港人案」家屬委託的中國內地律師被註銷律師執業證照，北京維權律師藺其磊被當地司法局註銷其律師執照，原因是他所屬的北京瑞凱律師事務所已被註銷滿6個月，但仍未獲新律所聘用。藺其磊指這是當局打壓維權律師的套路，而在回應另一名被註銷執照的維權律師覃永沛的妻子的評論時更直言：「我們沒有違法，相反是公權力在違法」，呼籲大家坦然面對一切，而他亦會就執照被註銷一事提出上訴。

廣告 繼續瀏覽後續

藺其磊在其推特上發帖指，昨(10月31日)天收到司法局註銷其律師執照的信函，自言「瞬間我挺直了腰桿，終於被註銷了」，他續稱，其實從2018年6月1日被刁難不予年度考核時，證書其實已被「註銷」。他其後發文稱，他的律所在2018年被官方拒絕接受年度考核，作為合夥人的藺其磊申訴時，被司法局和律師協會互相推責，未被受理，最終在今年1月被註銷律師事務所執照。他們再向北京通州區法院和市第三人民中級法院提控，亦不獲受理。其間，藺其磊曾獲新的律師事務所聘用，並把勞動合同寄給司法局，但當局同樣不回應不處理，然後在到期時便註銷其執照，直言這是當局打壓人權律師的套路。

為此，當他看到司法局在10月25日發出的信函中表示，如果藺其磊不服決定，可在限期前向北京市政府申請行政複議或者向該市通州法院提起行政訴訟時，「我輕蔑地笑了」。他形容，自己已經「初步喪失對法律的信心」，但律師證註銷的一事，他還是要上訴，他向本台解釋：「一個是為了記錄一下維權的事項，第二個也更加的去揭示他們依法治國的虛假。」

他又說：「無恥的行為，連法律都沒法阻擋它，而且法律還為其站台護航，我輩又奈如何！長發披肩法仍羞，平心不改續揭醜！」

在藺其呂於推特發帖後，兩年前被當局拘捕的維權律師覃永沛的妻子發推聲援他，並指責當局兩年間是在「原地打圈圈」。藺其磊則回復稱「我們沒有違法，相反是公權力在違法」。他更在推特賬號中表明，自己雖是中國大陸律師，但堅持做到「不為公權唱讚歌，誓為蒼生扶正義」。

「12港人案」是指12名港人偷渡到台灣途中被中國海警截獲並拘捕事件，而藺其呂接受了香港大學學生郭子麟的家屬委託，但遭中國公安拒絕，當局更為12名港人安排官方代表律師。其後，受家屬委託被公安約談施壓，其中6位退出；拒絕退出的維權律師盧思位、任全牛和襲祥棟，其律師執照今年1月被當局註銷。