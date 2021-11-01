第二屆岸田內閣將於11月10日楊帆

由於在日本眾議院選舉日本自民黨獲得安定多數議席，共獲261議席，與其聯合執政的公明黨獲得32議席，執政黨開始準備第二次岸田內閣的開始。政府和執政黨預計在11月10日召開臨時國會，重新進行首相指名選舉，岸田文雄將當選101代首相，當天，第二次岸田內閣揚帆。

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11月1日上午，岸田首相出席了在黨總部召開的臨時黨務幹部會議。在開會之前，他在黨總部對記者說，“執政黨能夠在選舉中贏得多數席位，我感到信心十足，我想在國會運營中積極活用我們在議會中的力量。”

對於在小選區中落選，又在比例代表選舉中“復活”的自民黨幹事長甘利明的處遇，他說，“我們會商談。我會在最後決定。”雖然他在比例代表選中復活，但現職幹事長在小選區中落選對於自民黨是一個重大打擊。

岸田首相會在11月1日作出最終決定。其他黨內高官可能會因更換人員而有所變動。至於大臣們，由於第一屆岸田內閣於10月4日剛剛就職，基本上打算全部連任。

岸田首相於1日下午與公明黨代表山口舉行黨的領導人會議，以確認自公聯合政府的延續。之後，岸田首相出席在黨總部舉行的新聞發布會，總結眾議院選舉並說明未來政府的基本政策。

同時，自民黨和公明黨的幹事長及國會對策委員會委員長也在11月1日下午在國會開會，就他們預計在11月10日召開的臨時國會與在野黨展開協調。

在10月4日召開的日本眾參兩院正式會議上的首相提名選舉中，自民黨總裁岸田文雄當選日本1885年內閣制度開始以來，從第一任首相伊藤博文開始算起的第100代首相。 不過，由於岸田文雄在上任10天後就在10月14日解散了眾議院，眾議院選舉將於10月31舉行，第100代首相的任期就是日本1885年內閣制度開始以來任期最短的首相，此次岸田當選後，成為101代首相。