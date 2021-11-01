美日加駐港公司呈下跌趨勢 美資駐港總部較國安法前跌一成 歐洲反升

中港兩地政府均以駐港外資公司數目創新高作為《港區國安法》的實施並未影響香港的營商環境的證據，但香港統計處的最新報告顯示，總數創新高是因為中資企業湧入所致，而美資、日資及加拿大公司的數目均呈下跌趨勢，但歐洲公司的數目則上升1.8%，只是仍未回復到2019年中時的水平。

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報告以今年6月1月作為統計日期，有9049間公司受訪，是近五年新高，但當中以香港作為地區總部的公司總數則呈下跌趨勢，今年只有1457間，較去年減少47間，減幅為3.1%；相關就業人數有16.1萬人，按年減少9%。當中，美資公司雖然仍以254間保持外資中最多以香港作為地區總部的冠軍，但已較國安法即將生效的去年6月大減28間，減幅達10%；而其數目更是創十八年新低，接近2003年的242間公司數目水平。有關數目的變化較2019年反修例為甚，當年6月，以香港為地區總部的美資企業有278間，到了2020年，美資企業數目反而輕微增至282間，但國安法後，則大減一成。

相反，中資以香港作為地區總部的企業數目則創新高，以252間排在第二位，只是比美國少兩間；兩國分別佔整體公司數目逾17%；而日資公司則以210間維持排第三位，但已較去年跌約7%。

另外，若以外資以香港作為地區總部、地區或當地辦事處的公司數目合計，則中資公司以2080間遠遠拋離排第二位的日本(1388間)及季軍的美國(1267間)。中資公司的「地區辦事處」數目雖不及日本(423間)多，但其「當地辦事處」數目大增至1451間，以致中資成為最多公司在港的國家，佔整體數目的23%；日資佔15.3%，美資佔14%。

歐洲五國、台灣駐港公司不跌反升

歐洲方面，在進入前十五位的七個歐洲國家計算，歐洲企業的數目有2173間，按年升1.8%；但未回復2019年6月時的2212間。在七國中，法國和瑞典共有9間公司撤出香港；而德資公司則較去年多了18間，達到418間公司，差不多回到2019年水平；而排在增加公司數目次位的瑞士，其公司數目更是自2017年以來便一直上升，未有受反修例運動和國安法影響，最新公司數目是263間；以新增公司數目由高至低排列，其次是意大利(共182間)、荷蘭(共186間)及英國，後者只增加兩間公司，但總數仍有667間。

有趣的是，台港之間雖然政治關係緊張，但公司數目不跌反升，今年多了7間公司來港設辦事處，令總數達364間，佔整體4%，排第八位。有關數目已超越2019年反修例運動前的339間，直追2018年的371間。

不少經濟學者均已指出，隨着中港加強融合，經貿往來增加，中資公司來港設立公司或辦事處的數目持續上升屬正常情況。